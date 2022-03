Prossima partita Italia nei playoff Mondiali: data, contro chi gioca e chi si qualifica Se l’Italia batterà la Macedonia del Nord si qualificherà per la finale dei playoff dei Mondiali Qatar 2022, sfiderà il Portogallo o la Turchia martedì 29 marzo.

A cura di Alessio Morra

L'Italia questa sera affronta la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2022. Questo è naturalmente un match da vincere, c'è solo un risultato a disposizione per gli azzurri che devono battere la nazionale balcanica se vogliono qualificarsi per la finale del percorso ‘C', finale che è in programma la prossima settimana, esattamente martedì 29 marzo, contro la vincente di Turchia-Portogallo. L'Italia scenderà in campo al Renzo Barbera di Palermo e potrà contare sul supporto dei tantissimi tifosi azzurri.

Quando gioca l’Italia ai playoff di qualificazione ai Mondiali: la data della prossima partita

La Nazionale campione d'Europa se batterà la Macedonia del Nord si qualificherà per la finale del ‘Percorso' C dei playoff he si disputerà martedì 29 marzo. Una partita, la prossima, che l'Italia in qualunque caso disputerà in trasferta.

Contro chi gioca l’Italia: l’avversaria in finale ai playoff

Dovesse battere la Macedonia del Nord, la Nazionale di Roberto Mancini si guadagnerebbe l'accesso alla finale dei playoff dei Mondiali del Qatar e la finalissima la giocherebbe fuori casa contro la vincente dell'altra semifinale e cioè Portogallo-Turchia, in campo stasera in contemporanea con il match Italia-Macedonia. Una sfida altrettanto attesa, in cui la squadra di Cristiano Ronaldo parte favorita.

Qualificazioni Mondiali, la prossima partita decide chi va ai mondiali

Martedì 29 marzo si giocheranno le finali playoff di due dei tre spareggi della zona europea, manca quella del percorso che comprende l'Ucraina, che a causa della guerra non scende in campo. Martedì 29 marzo in Portogallo o Turchia l'Italia sarà in campo se vincerà contro la Macedonia del Nord. In qualunque caso l'incontro inizierà alle ore 20:45. Ovviamente sono due squadre molto diverse. Il Portogallo non ha solo CR7 ed è una delle big del calcio mondiale, la Turchia è un'ottima nazionale, ma è stata anche sconfitta recentemente (3-0) dall'Italia nella gara d'esordio degli Europei. Se l'Italia vincerà la partita finale si guadagnerà uno dei tre posti ancora disponibili per la zona Europa per i Mondiali 2022 in Qatar come definito dal regolamento dei playoff.