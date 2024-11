video suggerito

Prossima partita Italia in Nations League, quando e dove gioca contro la Francia: data e orario Italia e Francia si scontrano nell’ultima giornata della Fase a Leghe della Nations League 2024-2025. La partita si disputerà domenica 17 novembre alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. Ci si gioca il primato e la qualificazione ai quarti di finale in programma a marzo 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo atto della fase a gironi della Nations League 2024-2025 per l'Italia sarà di altissima qualità perché il tabellone ha previsto come ultimo match del Gruppo 2 della Lega A, la sfida contro la Francia, vicecampione del mondo in carica. Un match che farà concludere con il classico botto la prima fase del torneo e che verrà giocato il prossimo 17 novembre a Milano, allo Stadio San Siro. Inizio della sfida, trasmessa in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, alle 20:45.

Sarà una rivincita a tutti gli effetti e che avrà un valore specifico ulteriore ai semplici tre punti in palio. Si decideranno le sorti del girone e la classifica finale, scoprendo quali passeranno il turno per approdare ai quarti di finale di Nations League. E poi si tratterà di una vera e propria rivincita da parte dei transalpini che, all'esordio, si sono fatti uccellare al Parco dei Principi dall'Italia contro ogni previsione, grazie al successo azzurro con tre gol e una prestazione maiuscola che ha esaltato lo stesso Luciano Spalletti.

Quando si gioca Italia-Francia di Nations League: la data

Il calendario della prima fase di Nations League prevede la conclusione della fase a gironi del torneo entro martedì 19 novembre. Ma per il Gruppo 2 della Lega A, in cui sono inserite Francia e Italia, i verdetti arriveranno molto prima. La sfida degli Azzurri contro il Bleus è infatti fissata per domenica 17 novembre e sarà giocata in contemporanea con l'altra partita del girone, Israele-Belgio.

Leggi anche Cose serve all'Italia per qualificarsi contro il Belgio e cosa succede se passa in Nations League

Italia-Francia, dove si gioca e gli orari della partita

Se la gara di andata si è svolta nella mafica atmosfera dello Stadio Parco dei Principi di Parigi, il match di ritorno sarà ospitato dal Giuseppe Meazza di Milano in una cornice altrettanto unica e che potrebbe rappresentare per San Siro una delle ultime occasioni di vedere calcio ad altissimi livelli. Il fischio di inizio è fissato per le 20:45.

Come funziona la fase ad eliminazione diretta di Nations League

Per la prima volta nella sua storia, la Nations League ha presentato un nuovo format che ha visto l'inserimento dei quarti di finale prima delle semifinali nell'ultima fase per le squadre della Lega A. Se l'Italia riuscirà a qualificarsi parteciperà ai quarti e se procederà ancora il proprio cammino approderà alle Finals che si disputeranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025. Le ulteriori nazionali vincitrici accederanno alla finalissima di domenica 8 giugno 2025, mentre le due semifinaliste sconfitte si contenderanno il terzo posto lo stesso giorno. Ecco tutte le date successive alla Fase a Leghe:

22 novembre 2024 – Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta

20-23 marzo 2025 – Spareggi per la fase a eliminazione diretta

20-23 marzo 2025 – Quarti di finale Lega A

4-8 giugno 2025 – Fase finale (semifinali e finale)