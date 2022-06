Prossima partita Italia contro l’Ungheria: quando gioca in Nations League, data e orario Italia-Ungheria è la seconda partita valida per il Gruppo A3 della fase a Gironi della Nations League. Si gioca a Cesena allo stadio Mannuzzi, martedì 7 giugno alle 20:45.

A cura di Alessio Pediglieri

La Nations League è entrata nel vivo con la prima fase a Gironi che vede coinvolta anche la nazionale italiana di Roberto Mancini. Dopo il debutto, andato in scena al Dall'Ara di Bologna contro la Germania, sabato 4 giugno, adesso gli azzurri sono attesi dalla seconda partita del Gruppo A, contro l'Ungheria, in programma martedì 7 giugno a Cesena.

Anche per questo secondo appuntamento con la fase a Gironi della Nations League 2022/2023, l'Italia giocherà in casa, allo Stadio Mannuzzi di Cesena. Ovviamente è stato tutto programmato da tempo: gli azzurri alloggeranno a Cesenatico, al Grand Hotel Da Vinci di viale Carducci, dove arriveranno lunedì 6 giugno. Nel pomeriggio ci sarà un primo allenamento allo Stadio Manuzzi alle 18:30, poi, martedì giorno della partita, rifinitura al "Macrelli" di San Mauro prima della sfida delle 20:45 valida come secondo giornata del Girone A3.

Il torneo per Nazionali inizia con una classica fase a gironi che prevede la suddivisione in 4 gruppi in cui) le squadre si affrontano tra loro in un minitorneo con partite sia in casa sia fuori. Al termine delle 6 giornate si determinano le classifiche dei singoli gironi e a seconda della Lega, il piazzamento al primo o al quarto posto del singolo girone ha degli effetti ben precisi. Le 4 vincitrici dei 4 gironi della Lega, sono le 4 semifinaliste per la vittoria del titolo mentre le peggiori della Lega C vanno a fare degli spareggi con le vincenti dei due gironi della Lega D. Se le Nazionali finiscono a parità di punti in classifica contano differenza reti, gol segnati, gol segnati in trasferta, vittorie, vittorie esterne. In caso di ulteriore parità entrano in gioco eventuali sanzioni disciplinari e, in ultimo, ranking per coefficienti.

Quando si gioca Italia-Ungheria, la data della prossima partita

Italia-Ungheria è la seconda partita della Fase a Gironi, con la nostra Nazionale inserita nel gruppo A3 insieme a Germania, Inghilterra e, appunto i magiari. La partita si giocherà allo Stadio Mannuzzi di Cesena con calcio di inizio previsto per le 20:45 di martedì 7 giugno.

Dove si gioca la prossima partita dell'Italia in Nations League

Dopo il debutto casalingo allo Stadio Dall'Ara di Bologna, l'Italia di Roberto Mancini prosegue il proprio cammino all'interno della prima fase a Gironi della Nations League con un altro incontro consecutivo casalingo. La partita contro l'Ungheria si disputa infatti a Cesena, allo Stadio Manuzzi.