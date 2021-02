Probabili formazioni Inter-Lazio: Conte dà fiducia a Eriksen

Inter in campo questa sera contro la Lazio per il ribaltone in vetta al Milan, battuto sabato dallo Spezia. Conte conferma la formazione base con qualche possibile novità: Eriksen al posto di Vidal a centrocampo, Perisic preferito a Young. Qualche dubbio in difesa per Simone Inzaghi legato alle condizioni di Radu.