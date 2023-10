Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan, gli 11 titolari di Pioli per la partita di Champions Borussia Dortmund-Milan è la seconda uscita dei rossoneri per il girone F della Champions League 2023-2024. Le probabili scelte di formazione di Pioli per la sfida della Signal Iduna Park.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan torna in campo per la Champions League 2023-2024 e per il secondo turno del girone F sarà di scena in casa del Borussia Dortmund. I rossoneri giocheranno mercoledì 4 ottobre alle ore 21:00 alla Signal Iduna Park di Dortmund, per una sfida che può essere già decisiva per il percorso europeo della squadra di Stefano Pioli.

Il Diavolo, che in campionato viene dalla bella vittoria casalinga contro la Lazio, nella prima uscita ha pareggiato per 0-0 a San Siro contro il Newcastle di Tonali mentre il BVB ha perso 2-0 in casa del Paris Saint-Germain: i gialloneri di Edin Terzic cercheranno di sfruttare il ‘fattore-campo' per portarsi a casa il bottino intero e candidarsi come seconda forza del raggruppamento. Per questo motivo si tratta di una sfida davvero di enorme importanza per il Milan: in palio ci sono punti pesanti perché tutti lascia pensare che il PSG dovrebbe prendersi il primo posto e le altre tre potrebbero contendersi l'altro pass per gli ottavi.

Pioli non dovrebbe cambiare molto della sua formazione ideale di questo inizio di stagione e dovrà fare a meno solo dell'infortunato Loftus-Cheeck: in mediana Musah e Reijnders sicuri del posto con Adli (in vantaggio) e Pobega in ballottaggio per la terza maglia nel ruolo di play davanti alla difesa.

In difesa, davanti a Maignan, ci sarà la linea solita composta da Thiaw e Tomori al centro con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali. In attacco il tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao.

I tedeschi dovrebbero rispondere con un accorto 3-5-2 con Adeyemi e Malen di punta, Sabitzer, Emre Can e Brandt in mezzo al campo e il trio Sule-Hummels-Schlotterbeck a protezione della porta di Kobel. Sulle corsie laterali Ryerson e Wolf.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. Allenatore: Terzic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.