Presa wrestling di Felipe Melo a Luis Suarez: parapiglia durante Fluminense-Gremio Brutte scene in occasione della partita tra Fluminense e Gremio del campionato brasiliano. Felipe Melo e Luis Suarez sono entrati in rotta di collisione.

A cura di Marco Beltrami

Quando in campo c'è Felipe Melo l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. L'ex di Fiorentina, Juventus e Inter ha un carattere fumantino e si è reso protagonista dell'ennesimo episodio sopra le righe della sua carriera. Un momento di grande tensione con un altro giocatore tutt'altro che tranquillo ovvero Luis Suarez. Storie tese e contatto fisico tra i due nell'ultima giornata del campionato brasiliano.

Tutto è accaduto in Fluminense-Gremio, match in cui non sono mancate le emozioni e che si è concluso con il risultato di 3-2 per gli ospiti. Felipe Melo si è innervosito nel finale del primo tempo, quando gli ospiti hanno trovato la rete del 2-1. La formazione di casa infatti in vantaggio di una rete, in pochi minuti si è ritrovata sotto. Prima il Pistolero Suarez e poi Galdino hanno firmato il sorpasso del Gremio.

In particolare il marcatore del secondo gol, ha esultato con il gesto dell'arciere inginocchiandosi davanti ai sostenitori di casa e scatenando le ire di Felipe Melo. La vecchia conoscenza del calcio italiano è arrivato vicino a Galdino e con fare deciso lo ha invitato a smetterla. Si è creato un capannello di giocatori, con l'autore del gol che ha proseguito nella sua celebrazione e Melo che ha provato a dargli anche un buffetto. In questo piccolo parapiglia è arrivato Luis Suarez.

Il capitano del Gremio ha provato a portare via di peso Felipe Melo, ma le cose hanno preso una brutta piega. Il brasiliano ha afferrato letteralmente la testa del centravanti ex Liverpool e Barcellona sotto il braccio come se fosse quasi una presa da wrestling che dopo essersi divincolato lo ha cacciato via con una manata sul petto. Contrasto acceso con entrambi che hanno urlato le proprie ragioni e situazione che solo dopo qualche secondo è tornata alla normalità. L'arbitro non ha fatto ricorso a cartellini nella situazione forse anche considerando che si trattava dell'ultima giornata di campionato. Una chiusura col botto dunque, con Suarez che potrebbe presto lasciare il campionato brasiliano per volare al fianco di Messi.