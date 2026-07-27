È morto Sami Said, il talento di 18 anni del Trento ha perso la vita in un incidente in Marocco

Una notizia drammatica ha sconvolto il calcio italiano e l'AC Trento 1921 nelle scorse ore: Sami Said, giovane calciatore del settore giovanile del club trentino, è morto a soli 18 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto in Marocco.

Il club del capoluogo trentino ha annunciato la scomparsa di Sami Said attraverso un comunicato ufficiale:

A.C. Trento 1921 apprende con profondo dolore la tragica scomparsa di Sami Said, calciatore del Settore Giovanile gialloblù, venuto a mancare all’età di 18 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto in Marocco.

Sami ha fatto parte della famiglia gialloblù, condividendo con compagni, allenatori e dirigenti un percorso di crescita sportiva e umana che resterà nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Di fronte a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua. Resta soltanto un immenso senso di vuoto.

Il Presidente, la Dirigenza, i compagni di squadra, i collaboratori del Settore Giovanile e tutta A.C. Trento 1921 si stringono con profondo affetto attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Sami, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze.

𝐶𝑖𝑎𝑜, 𝑆𝑎𝑚𝑖.