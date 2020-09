La terza giornata di Premier League ha visto il Manchester United vincere a Brighton, con un gol arrivato al minuto numero 100 e dopo una partita sofferta e tirata. A regalare la prima vittoria ai Red Devils di Solskjaer, dopo il tonfo interno con il Crystal Palace e in attesa del recupero della prima gara con il Burnley, è stata una rete su rigore di Bruno Fernandes. Il penalty decisivo, generato da un tocco di mano di Maupay, è stato però assegnato praticamente a partita finita con il Var che ha evidenziato il fallo del difensore del Brighton e regalato all'ex Udinese e Sampdoria la palla per il 3-2 finale.

Del successo dello United, inevitabilmente, si continuerà a parlare anche nelle prossime ore. E non solo per il rigore concesso dal Var dopo il maxi recupero deciso dal direttore di gara. Quella del ‘Falmer Stadium' è stata infatti una partita pazza, quasi da Guinness dei primati, con i padroni di casa fermati e sconfitti non tanto da Pogba e compagni quanto dalla sfortuna (ben cinque i pali colpiti) e dalle decisioni arbitrali controverse.

