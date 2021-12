Povero Icardi, scaricato dalla famiglia di Wanda: “Con Maxi Lopez c’era complicità totale” Anche se Mauro sembra aver ritrovato l’affetto della sua amata, non è così per la famiglia di Wanda: “Con lui nessuna confidenza, solo cautela”

Wanda e Mauro sotto la Torre Eiffel, dopo l’amore ritrovato (fonte: https://www.instagram.com/mauroicardi/)

La soap opera infinita di Wanda Nara e di Mauro Icardi si alimenta di nuove indiscrezioni e attori non protagonisti. Il triangolo amoroso con la China Suarez, la crisi della coppia e il rischio del divorzio dietro l'angolo, poi rientrato e nel mezzo il ritorno di Maxi Lopez, amiche e amici che hanno contornato la situazione di rivelazioni e indiscrezioni più o meno inedite. Il tutto rigorosamente andato in onda via social, sui rotocalchi rosa e sulle reti televisive di gossip in Sud America dove ancora oggi si stenta a parlare di altro.

Come per ogni telenovela di successo che si rispetti, ovviamente, nella saga degli Icardi non potevano mancare le relative famiglie che, puntualmente sono state coinvolte nelle varie vicissitudini che hanno poi portato all'attuale situazione: un ritrovato amore, tra pagine pruriginose sui vari profili social, dove i due sposini sono ritornati a flirtare per il piacere dei propri followers e di chi si compiace e si nutre delle curiosità al limite del morboso in casa Icardi.

L'ultimo capitolo, in ordine di tempo ma non di certo l'ultimo inteso come conclusivo, ha adesso come protagonista il papà di Wanda, il signor Andrés che ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti e di come è stato vissuto tutto questo bailamme amoroso, tra tradimenti, riconciliazioni, lettere d'addio e piccole vendette trasversali. Il tutto, rigorosamente in una intervista esclusiva, rilasciata a "La Nacion", storico quotidiano argentino fondato a Buenos Aires oltre 150 anni fa, in cui il signor Andrès ha aggiunto il classico pizzico di sale sulla coda della trama, convivendo con una compagna più giovane di lui di 30 anni, di cui "le mie figlie Wanda e Zaira sono molto gelose, anche se l'hanno già accettata: dopotutto il problema sarebbe stato se fosse stata più giovane di loro e invece ha la loro stessa età".

La famiglia Icardi al gran completo (fonte https://www.instagram.com/wanda_icardi/)

Papà Andrès è stato coinvolto nel cerchio amoroso che ha scatenato il finimondo nella famiglia Icardi. Suo malgrado, per come lo racconta a La Nacion: "Di solito io non entro nei loro problemi d'amore, però dico sempre quello che penso. Dopo ciò che è accaduto con Mauro sono stato il più prudente possibile, ho cercato di essere cauto con le parole e ho cercato di non buttare benzina sul fuoco. Comunque, non sono stato d'accordo su molte cose, eppure non volevo fare del male soprattutto a Wanda. Ancora adesso è difficile commentare quanto successo, diciamo che la sostengo sempre, da papà".

Foto di famiglia, Wanda con i tre figli maschi avuti da Maxi Lopex: Valentino, Costantino e Benedicto (fonte: https://www.instagram.com/wanda_nara/)

Mauro Icardi però non è mai realmente piaciuto a papà Andrès, o meglio: tra Maurito e l'ex marito di Wanda, Maxi Lopez non c'è battaglia, con la vittoria a mani basse del secondo con cui il padre della bella platinata aveva stretto un rapporto di amicizia totale: "Con Mauro non ho un rapporto sciolto, come ho fatto con Maxi. Con lui mi sono ritrovato molto complice, avevamo idee molto simili. Andavamo a correre con le macchine, saremmo rimasti a giocare alla PlayStation fino alle cinque del mattino…". Tutto molto bello, fino allo strappo della coppia, che papà Andrès, da buon genitore, aveva previsto: "Quando Wanda ha iniziato a frequentare Maxi tutti volevano si sposassero, ma io no. Io pensavo il contrario perché sapevo avrebbe dovuto seguirlo in giro per il mondo. Alla fine l'ho appoggiata, solamente perché era quello che desiderava realmente".

Wanda e Mauro in un ritrovato momento di intimità, dopo le burrasche del tradimento di lui con la ’China’ Suarez (fonte: https://www.instagram.com/mauroicardi/)

Poi, l'avvento di Icardi, da amico della coppia a nuova avventura sentimentale fino al matrimonio e alla nascita di tre splendide bimbe: "Quando Wanda ha iniziato a frequentare Mauro sinceramente non pensavo che la relazione avrebbe funzionato. Ma sono contento di come Wanda sia cresciuta: in un mondo così maschilista è una donna indipendente e una buona madre. Non ha bisogno di niente e di nessuno". Tranne che del suo Maurito.