La Juventus batte la Fiorentina con un possesso palla inesistente: mai così poco nella storia

A cura di Ada Cotugno

Con tanta sofferenza, specialmente nel secondo tempo, la Juventus è riuscita a blindare il terzo posto: è bastato il gol di Federico Gatti per battere la Fiorentina e macinare punti in classifica, anche se la vittoria non porta animi sereni su tutti i fronti. A far discutere è soprattutto il dato relativo al possesso palla che ha segnato il record negativo nella seconda esperienza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

La percentuale si aggira attorno al 25%, un numero bassissimo perfino per il maestro del "cortomuso". La Juve ha tenuto il pallone per 14′ 26′ in tutta la partita, lasciando alla squadra di Italiano il 75% della gestione del possesso (oltre 43 minuti in totale), un fattore pericolosissimo che nel secondo tempo avrebbe potuto portare alla risalita della Viola e al gol del possibile pareggio. Addirittura il secondo tempo, quello giocato peggio dai bianconeri, è stato chiuso con il 16% di possesso palla.

Il dato del possesso palla della Juventus nella partita contro la Fiorentina

Un dato così basso non si era mai registrato nell'avventura di Allegri come allenatore dei bianconeri: l'ultimo record negativo risaliva al 2011, quando in Champions League contro il Chelsea vinse sempre per 1-0, fissando il possesso palla al 28%. Una gara molto simile a quella condotta contro la Fiorentina, ma le statistiche horror non hanno condannato la squadra che è comunque riuscita a vincere.

Sorprendono anche gli altri numeri della partita che sembrano non corrispondere affatto a quelli di una squadra che ha potuto festeggiare i tre punti. Nel corso dell'ultima partita i giocatori della Vecchia Signora hanno completato appena 155 passaggi (contro i 589 della Fiorentina, il 280% in più), riuscendone a portarne a termine appena 43 sulla 3/4. Anche il numero di palloni toccati dalla Juventus fa molto riflettere, soprattutto se si prende ad esempio la partita di Manuel Locatelli che ha toccato appena 21 palloni pur essendo il fulcro del gioco.

I dati dei passaggi effettuati in Juve-Fiorentina

Una tendenza che rispetta perfettamente le idee di Allegri, ma i dati restano comunque preoccupanti per una squadra che cerca di rilanciarsi e di ottenere un posto in Champions League. Le statistiche fanno discutere i tifosi e gli stessi giocatori che sperano di vedere presto una Juve meno "allegriana".