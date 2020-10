Il Portogallo trema. Anthony Lopes, portiere del Lione e della nazionale lusitana, è risultato positivo al coronavirus. Per il numero uno della selezione è già scattata la profilassi prevista dal protocollo così come per il resto del gruppo che adesso dovrà sottoporsi a ulteriori test per verificare le condizioni di salute. Se l'estremo difensore non sarà sicuramente della doppia sfida di Nations League contro Francia e Svezia (in programma domenica e mercoledì), c'è apprensione anche per gli altri componenti della rosa, tra cui Cristiano Ronaldo della Juventus e Mario Rui del Napoli.

La notizia del contagio che ha fatto breccia nel ritiro del Portogallo ha fatto scattare un campanello d'allarme anche in Italia: il Napoli ha già dovuto fare i conti con le indisponibilità di due calciatori (Zielinski ed Elmas) infetti, a Torino hanno appreso senza troppo clamore la news su quanto accaduto. Tutto il resto del gruppo lusitano sta proseguendo regolarmente gli allenamenti (come previsto nel regolamento sulla gestione dei casi dei singoli calciatori), considerato che nessun'altra positività è stata riscontrata all'interno della squadra.

Tutti negativi gli altri membri del "gruppo squadra", compreso Cristiano Ronaldo che sta bene e nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé per aver lasciato Torino e l'Italia nonostante la direttiva dell'Asl di rispettare il periodo della quarantena, resosi necessario dopo i due casi di positività tra tesserati bianconeri (si trattava di due dirigenti). L'attaccante della Juventus – così come i compagni di nazionale, lo staff tecnico e i dirigenti – verranno sottoposti a breve a una nuova tornata di controlli. Una volta ricevuto l'esito, potranno mettersi in viaggio per recarsi a Parigi dove allo Stade de France giocheranno la sfida contro ‘Le Bleus'.