Il calciomercato in Portogallo è terminato un giorno dopo rispetto all'Italia, alla Spagna e all'Inghilterra. E le squadre della Primera Liga si sono scatenate in queste ultime ore di mercato. Il Porto, che ha vinto gli ultimi due campionati, ha piazzato un bel colpo di mercato acquistando dal West Ham Felipe Anderson, ex calciatore della Lazio, che con i ‘Dragoni' avrà modo di giocare per la prima volta la Champions League. Felipe Anderson curiosamente troverà al Porto un altro ex della Lazio Sergio Conceicao, che da allenatore sta mietendo successi – e recentemente ha vinto anche la Supercoppa portoghese.

Felipe Anderson: la Libertadores con il Santos e cinque anni con la Lazio

Giocatore di talento, ma un po' discontinuo. Anderson con Simone Inzaghi ha trovato sempre meno spazio e due anni e mezzo fa lasciò la Lazio che lo aveva preso nell'estate del 2013 – arrivò dopo la Coppa Italia vinta contro la Roma. Felipe Anderson aveva, all'epoca, vent'anni ma era già un giocatore affermato perché con il Santos aveva conquistato due titoli brasiliani, una Libertadores (al fianco di Neymar) e una Supercoppa sudamericana. Con la Lazio ha segnato 34 gol in 177 partite, due finali perse di Coppa Italia e una Supercoppa Italiana vinta, quella del 2017 (3-2 contro la Juve). Il club del prestito Lotito lo cede al West Ham per la bellezza di 38 milioni di euro.

La prima stagione in Premier League è eccezionale, 9 gol con gli ‘Hammers', la seconda complice anche il cambio di allenatore – via Pellegrini sostituito da Moyes – invece è molto deludente. Il tecnico scozzese resta dopo la salvezza e lo mette sul mercato, e ora c'è il Porto con cui avrà modo di disputare la Champions League per la prima volta. La maglia della nazionale del Brasile l'ha vestita solo in due occasioni, ma con la squadra olimpica ha conquistato l'oro a Rio nel 2016.