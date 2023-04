Portiere pubblica una foto con cui fa capire che è gay: non c’è coming out, è semplicemente la vita Alberto Lejarraga ha festeggiato la promozione del Marbella pubblicando su Twitter alcune foto con le persone a lui più care. Tra queste anche il suo compagno: il portiere ha pubblicato una foto in cui lo baciava. Nessun coming out ufficiale: Alberto non ha nulla da annunciare, sta soltanto vivendo la sua vita nella maniera più naturale, come dovrebbe essere per tutti.

A cura di Paolo Fiorenza

Cosa c'è di più naturale che festeggiare un grande successo con le persone più care? Nulla, ed è esattamente quello che ha fatto Alberto Lejarraga quando la sua squadra di calcio ha ottenuto la promozione. Il 28enne portiere del Marbella ha voluto documentare sui social la gioia condivisa con coloro che gli sono più vicini affettivamente. Tra questi anche il suo compagno: Lejarraga ha dunque pubblicato una foto in cui lo baciava, tra le altre postate su Twitter in occasione della festa promozione.

"Grazie mille per essere sempre al mio fianco, nella buona e nella cattiva sorte! Stavolta abbiamo dovuto vivere la bellezza di questo momento! GRAZIE", ha scritto l'estremo difensore spagnolo, a corredo delle foto che lo vedevano anche assieme ai suoi genitori e ad altri familiari. Nessun coming out ufficiale, come fatto ad esempio recentemente da Jakub Jankto, ma soltanto una foto messa lì nella maniera più naturale possibile: Alberto non ha nulla da annunciare, sta soltanto vivendo la sua vita come dovrebbe essere per tutti, ovunque e senza pensare alle conseguenze delle proprie scelte private.

Un atto normale che in un mondo ancora legato a vecchi pregiudizi come quello del calcio si trasforma in un gesto potente e infatti in Spagna ha fatto notizia: in tantissimi hanno elogiato il modo di porsi di Lejarraga e il coraggio – purtroppo tuttora necessario, visti i ricaschi che può avere sulla propria carriera – per esporsi così davanti a tutti.

Domenica scorso il Marbella ha ottenuto la promozione in Segunda Federación (il quarto livello del calcio spagnolo), battendo in casa nello scontro diretto per 1-0 il Real Jaen secondo in classifica, che avrebbe potuto scavalcarlo proprio sul filo di lana. Lejarraga in questa stagione è stato un pilastro della squadra andalusa, che ha ottenuto ben 21 vittorie nelle 30 giornate del torneo, e al fischio finale la sua gioia è esplosa pura, come puro è il suo sentimento.

"Un giocatore che bacia il suo fidanzato: una foto così necessariamente normale da commuovere", è stato scritto in Spagna. Il tenore dei commenti sotto il post è simile: un fiume di complimenti e empatia per quella foto così semplice e così dirompente. "Ti amo per quello che sei, coraggioso, onesto, rispettoso, intelligente. Ti meriti tutte le cose belle che il futuro ti porterà", ha scritto qualcuno. Elogi anche per il Marbella: "Il fatto che sia lui che il suo ambiente professionale lo presentino con totale normalità è sorprendente. E purtroppo è una notizia".

Lejarraga secondo alcuni è stato il miglior portiere della categoria, avendo incassato soltanto 17 gol in 3o partite. "Ingegnere informatico e calciatore" è descritto nel suo profilo Twitter. Insomma, uno da applausi.