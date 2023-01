Portiere in uscita disperata è costretto ad un gesto antisportivo: ma il risultato è geniale Il gesto antisportivo del portiere del Feyenoord contro il Twente è stato punito con l’ammonizione e si è beccato una pallonata ma in questo modo non ha permesso alla squadra avversaria di creare pericoli alla sua porta.

A cura di Vito Lamorte

Il Feyenoord comanda la Eredivisie con due punti di vantaggio sull'AZ Alkmaar e oggi è uscito indenne dalla trasferta in casa del Twente. I biancorossi allenati da Arne Slot sono passati in vantaggio a Enschede dopo mezz'ora con Santiago Gimenez e solo nella seconda parte di match hanno subito il pari di Joshua Brenet.

Poco prima dell'intervallo, però, si è verificato un episodio che è diventato virale in pochissime ore. Si tratta di una situazione davvero singolare, per come si è evoluta e per l'epilogo. Il portiere Justin Bijlow è uscito dalla sua area di rigore per anticipare Virgil Misidjan, che stava per raccogliere un pallone e involarsi verso la porta; e a quel punto si è lanciato in scivolata mandando la palla in fallo laterale.

Quando l'attaccante del Twente voleva ripartire velocemente, Bijlow ha lanciato in campo un altro pallone per ritardare la ripresa del gioco. Questo comportamento ha fatto infuriare Misidjan, che ha lanciato il pallone verso l'estremo difensore avversario e lo ha colpito in pieno. Una scena quasi surreale. Bijlow, per il suo gesto antisportivo, ha ricevuto il cartellino giallo dall'arbitro Allard Lindhout ma è riuscito nel suo obiettivo di fermare l'azione degli avversari.

Bijlow ha confessato senza problemi il suo intento ai microfoni della ESPN e ha detto chiaramente di voler impedire al Twente di approfittare del fatto che era ancora lontano dalla sua porta: "Misidjan è un giocatore veloce e quando sono scivolato ho pensato subito: se non lancio quel pallone in campo il Twente può segnare. La mia porta era vuota, quindi ho deciso di prendermi un cartellino giallo".

Il portiere del Feyenoord, però, ha voluto sottolineare come non si trattasse di una semplice perdita di tempo e ha spiegato il suo punto di vista: "Devo dire, onestamente, che non ho cercato di perdere tempo nel primo tempo. Ho provato a cercare una soluzione mentre giocavo. Non tiro tutti i palloni in campo, non è nemmeno nel nostro stile. Dai, siamo il Feyenoord. Non prendiamo tempo già nel primo tempo".

I tifosi del Twente non hanno gradito per niente la perdita di tempo di Bijlow mentre per quelli del Feyenoord è sempre più un idolo. È il gioco delle parti, ed è giusto che sia così.