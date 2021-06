Christian Eriksen continua la sua convalescenza dopo l'operazione al cuore resasi necessaria in seguito al malore accusato durante Danimarca-Finlandia, intanto i suoi compagni di squadra vanno avanti agli Europei: la squadra di Kasper Hjulmand si è qualificata per i quarti di finale spazzando via il Galles per 4-0 e ora affronteranno la Repubblica Ceca sabato prossimo. Una reazione di grande carattere, dopo lo shock vissuto in campo quel sabato maledetto, quando sembrava di essere testimoni di una tragedia.

Ad un passo dall'eliminazione, i giocatori danesi hanno prima battuto la Russia 4-1 e poi fatto fuori Bale e compagni. Festeggiando entrambe le volte a fine partita in collegamento con Eriksen, cui il CT Hjulmand ha dedicato un pensiero commosso dopo l'ultimo successo: "Mi è stato regalato questo braccialetto, rappresenta il calcio e io non conosco una persona che ami il calcio più di Christian – ha detto a ‘Sky Sport' – Non l'ho mai visto più lontano di uno-due metri da un pallone, lo ama. L'ho visto giocare a calcio da quando era un bambino, quindi questo braccialetto col pallone mi ricorda Christian, è il mio modo di portarlo sempre con me in tutto il torneo. È un giocatore fantastico, ma soprattutto una splendida persona".

Hjulmand ha addosso qualcos'altro che continuerà ad indossare fino al termine del torneo: il suo maglioncino nero portafortuna. Quando lo veste, la Danimarca vince sempre. Non se lo toglierà più, anche se ha le maniche lunghe e la prossima partita contro la Repubblica Ceca si giocherà a Baku in Azerbaigian, dove sabato sono previsti 30 gradi. "Ma prima devo farlo rattoppare, perché ha un buco sotto la manica", ha scherzato il CT. Affetto e scaramanzia, la Danimarca vuole continuare a stupire agli Europei.