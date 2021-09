Pogba insultato dai tifosi dal West Ham: la reazione inaspettata diventa un meme Finale incandescente nel match tra West Ham e Manchester United con Paul Pogba che prima di rientrare nel tunnel degli spogliatoi è stato preso di mira dai sostenitori di casa. Insulti e inviti a tacere per il francese che ha deciso di rispondere in un modo assolutamente particolare, prima di essere trascinato via.

A cura di Marco Beltrami

Più che in campo Paul Pogba ha trovato il modo di rendersi protagonista in West Ham-Manchester United al rientro negli spogliatoi. Il motivo? Un botta e risposta molto particolare con alcuni tifosi di casa, prima di rientrare nel tunnel. Preso di mira da alcuni insulti e da chi lo invitava a tacere, il francese ha reagito con il sorriso. L'intervento del vice allenatore dei Red Devils Carrick ha impedito che la situazione degenerasse.

Il gol del grande ex Lingard, invitato poi con decisione da Ronaldo ad esultare nonostante il rispetto per i tifosi di casa, e il rigore parato in pieno recupero da De Gea a Noble hanno regalato allo United 3 punti pesantissimi contro il West Ham. Grande frustrazione per i sostenitori degli Hammers che nel post-partita hanno preso di mira come spesso accade i giocatori ospiti. Tra i più bersagliati, Paul Pogba che è uscito dal campo esultando e sorridendo con i compagni per la vittoria. Un atteggiamento non gradito che ha spinto alcuni tifosi locali presenti nella zona vicina all'ingresso del tunnel degli spogliatoi a farsi sentire.

Oltre ad alcuni insulti, c'è stato anche chi ha urlato a più riprese a Pogba di stare zitto anche in modo colorito: "Pogba chiudi quella fottuta bocca". Parole che non sono piaciute al francese che dal canto suo ha deciso di reagire non per le rime, ma assumendo una postura iconica. Il centrocampista si è messo quasi in posa, tenendo la bocca spalancata e sorridendo in maniera provocatoria, senza proferire parola. A quel punto gli animi si sono ulteriormente surriscaldati, e sono intervenuti alcuni collaboratori del manager dei Red Devils Solskjaer, tra cui anche il vice ed ex Michael Carrick. Quest'ultimo seppur a fatica è riuscito a convincere Pogba ad entrare nel tunnel e lasciar perdere. Nel frattempo l'espressione di Pogba è già diventata virale sui social, dove è stata utilizzata anche per alcuni meme.