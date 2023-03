Pogba disperato dopo l’esito dell’infortunio, sussurra solo poche parole: “Non ho la testa” L’esito dell’infortunio di Pogba conferma i timori della Juventus che lo perde per un altro mese. La reazione del calciatore è stata disperata, come confermata da un video all’uscita dallo J|Medical, con i tifosi rimasti delusi.

A cura di Marco Beltrami

Quello che si temeva sull'infortunio di Pogba è stato confermato dall'esito ufficiale degli esami. Lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra per il centrocampista della Juventus che va incontro ad un altro periodo di stop. Una maledizione quella dell'ex Manchester United che questa volta è apparso molto provato. D'altronde difficile digerire ancora una volta la prospettiva di non poter giocare, proprio quando tutto lasciava presagire il ritorno nella Juve a pieni giri.

La beffa è arrivata dopo lo stop per motivi disciplinari legati al ritardo in allenamento, quando Pogba era pronto per essere convocato per Juventus-Sampdoria. Il centrocampista francese che in questa stagione ha collezionato appena 2 presenze e nello specifico 35′ in campo, si è fatto male nel calciare le punizioni, accusando un fastidio. Si tratta del quinto problema fisico da quando è riapprodato a Torino, il terzo di fila di natura muscolare a confermare una fragilità già evidenziata al Manchester United.

Una mazzata per il calciatore che il 15 marzo festeggerà un 30° compleanno triste. Il suo stato d'animo infatti al momento è dei peggiori, come anticipato ieri da Allegri nel post di Juve-Samp: "Sono dispiaciuto. Quando si è fatto male il ragazzo emotivamente è crollato. Deve mettersi l’anima in pace e tornare a lavorare. Noi lo aspettiamo".

Difficile digerire un altro periodo di riposo forzato, che gli impedirà tra l'altro di prendere parte alle due sfide delicate contro Friburgo e Inter, in Europa League e Serie A. Il recupero da questo infortunio infatti dovrebbe essere di circa un mese, con la cautela d'obbligo per evitare il rischio di possibili ricadute. Ha sperato fino all'ultimo che le cose non fossero come sembravano Pogba che si è poi arreso all'evidenza. Un video oggi lo ha mostrato all'uscita dallo J|Medical, molto provato.

Basti pensare che il calciatore di solito molto disponibile e sorridente, ha preferito non assecondare le richieste dei tifosi presenti che gli chiedevano selfie e autografi. In un video di Romeo Agresti infatti si nota Pogba, tirare dritto nonostante i tifosi lo chiamino a gran voce facendo riferimento anche ai bambini presenti. Grande amarezza però da parte di Paul che prima di entrare in macchina si è scusato: "Scusatemi, non ho la testa". Ha chiesto insomma comprensione il calciatore in quello che sembra il momento più difficile della sua carriera. Una scena che conferma la sua disperazione, per quello che sembra un vero e proprio calvario.