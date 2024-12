video suggerito

Pogba al Corinthians, un sito di escort si offre di pagare l’ingaggio: “Avviate trattative per sponsorizzazione” Paul Pogba al Corinthians grazie ad un sito di escort che si offre di pagare una parte dell’ingaggio: “Avviate trattative per una sponsorizzazione”. Il club brasiliano smentisce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si sta parlando tantissimo del futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese finirà presto la squalifica per doping, a marzo, e potrà tornare in campo dopo l'addio alla Juventus: si è parlato di contatti con l'Olympique Marsiglia ma ​nelle ultime è emersa una nuova pista che porta al Corinthians in Brasile.

Si tratta di una storia molto particolare perché il sito di escort "Fatal Model", che già aveva tentato di sponsorizzare il Vitoria Bahia qualche tempo fa, ha annunciato sui social che si impegnerà a coprire una parte dello stipendio del calciatore francese in caso di approdo al Corinthians: quello che si definisce il ‘il più grande sito di escort in Brasile' avrebbe offerto dai tre ai quattro milioni di real (tra 460.000 e 620.000 euro) in cambio dell'esposizione del suo marchio sui prodotti ufficiali del club.

Pogba al Corinthians, un sito di escort si offre di pagare l'ingaggio

Si è scatenata subito una grande discussione anche perché Fatal Model sui suoi profili social ha rilasciato questo comunicato: "Fatal Model conferma la notizia di aver avviato trattative con il Corinthians per una sponsorizzazione che consenta l'ingaggio di Paul Pogba. Riuscite ad immaginare di vedere la stella francese indossare la maglia di Timão? La nostra proposta è quella di collaborare per realizzare questo sogno. Saresti il ​​benvenuto in Brasile, Pogba! Ti accoglieremmo a braccia aperte".

Leggi anche Il ritorno di Paul Pogba dopo la squalifica si avvicina: il post sui social è più di un indizio

L'annuncio ha messo in imbarazzo il Corinthians, che ha smentito un'ipotetica trattativa con il sito di escort:

"Il dipartimento Marketing dello Sport Club Corinthians Paulista comunica di aver ricevuto una email dalla società Fatal Model, ma non c'è alcuna trattativa in corso. Il Club ringrazia la società per l'interessamento".

La situazione sembrava già strana inizialmente e la nota del club ha confermato i dubbi ma, anche per questo motivo, bisogna sempre stare molto attenti alle voci e ai rumors di mercato che circolano perché il rischio di ‘grande bluff' è sempre dietro l'angolo.