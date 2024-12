Pogba all’Olympique Marsiglia, perché l’operazione è possibile: quando può tornare in campo

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Paul Pogba tra tre mesi e mezzo potrebbe tornare in campo dopo la squalifica di 18 mesi a per doping. Il calciatore francese è svincolato, dopo la separazione con la Juventus, e nel prossimo mercato invernale potrebbe essere un obiettivo di diversi club che hanno ancora motivazioni per puntare su di lui.

Secondo quanto riferisce l'autorevole media francese RMC Sport, l'Olympique Marsiglia è in pole position per ottenere per tesserare il giocatore, che gradirebbe anche riprendere la sua carriera dalla Francia. Nelle ultime settimane era stato accostato anche al Fenerbahçe, ma la pista turca sembra più complessa da percorrere.

Pogba all'Olympique Marsiglia, perché l'operazione è possibile

Nonostante i tentativi fatti dai soliti club dell'Arabia Saudita e della Major League Soccer, Pogba non si sente un calciatore in declino e vorrebbe continuare a giocare in Europa: l'obiettivo è quello di vestire ancora una volta la maglia della nazionale francese e per questo motivo la Ligue 1 potrebbe essere il campionato giusto da cui ripartire.

L'OM rappresenta un'opzione molto interessante per l'ex calciatore di Juventus e Manchester United, visto che si tratta di un club con un progetto ambizioso e in rosa ritroverebbe i suoi ex compagni come Adrien Rabiot e Mason Greenwood. Pogba potrebbe diventare un tassello fondamentale nel progetto di Roberto De Zerbi, perché porterebbe qualità ed esperienza internazionale.

Lo stesso Pogba ha aperto la porta al Marsiglia in un'intervista: "È un'ipotesi intrigante e sono aperto a esplorare questa opportunità". Successivamente anche Rabiot, chiamato a commentare questi rumors di mercato, ha invitato pubblicamente il centrocampista classe 1993 a muoversi verso il terreno di gioco del Velodrome.

Come sta Pogba: quando può tornare in campo

La prima incognita su Paul Pogba è quella sull'integrità fisica, visti i tanti problemi avuti nel biennio alla Juventus prima della positività al doping. Sicuramente verranno svolti accurati esami per evitare di ritrovarsi nella situazione che ha visto il club bianconero attendere il suo gioiello per due stagioni.

Un altro tema riguarda gli equilibri nello spogliatoio. L'arrivo di Paul Pogba potrebbe portare diversi vantaggi ma all'OM non hanno intenzione di intaccare la coesione che si è creata nel gruppo allenato da De Zerbi: dopo il calo di fine ottobre-inizio novembre, il Marsiglia si è ritrovato meglio grazie all'inserimento di Valentin Rongier e l'arrivo di Paul Pogba, giocatore mediatico e carismatico, potrebbe riflettersi su diversi giocatori.

La chiave potrebbe essere quella di inserire Pogba gradualmente in vista della prossima stagione, visto che potrà tornare in campo a marzo e sarebbe troppo rischioso caricarlo subito dopo un lungo periodo di assenza. Sono tanti gli elementi da tenere in considerazione sull'operazione Pogba ma in Francia ora iniziano a crederci.