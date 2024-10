video suggerito

Pochettino sorprende Milan e Juve liberando Pulisic e McKennie: il Ct concede il rientro anticipato Christian Pulisic e Weston McKennie rientrano in anticipo dagli impegni con la Nazionale degli Stati Uniti. Pochettino va incontro a Milan e Juventus dopo aver visto stanchi i due calciatori decidendo di concedergli riposo per essere fisicamente al 100%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan si ritroverà subito Christian Pulisic in squadra nel corso delle prossime ore. Uno dei calciatori più in forma della squadra di Paulo Fonseca infatti tornerà a Milanello in largo anticipo rispetto a quanto si potesse pensare alla vigilia della sosta per le Nazionali. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Ct degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha infatti deciso di concedere a Pulisic il rientro anticipato in Italia anche per andare incontro alle esigenze dei rossoneri. Di fatto l'ex Chelsea non giocherà l'ultima amichevole in programma per gli americani contro il Messico martedì 15 ottobre. Stesso destino anche per McKennie che tornerà subito a disposizione di Thiago Motta.

Una decisione, quella di liberare nello specifico Pulisic, arrivata a sorpresa e che di solito riguarda calciatori infortunati. In questo caso invece Pulisic non ha alcun problema fisico, così come McKennie, ma Pochettino ha di fatto motivato la sua decisione nella conferenza stampa di qualche giorno fa parlando nello specifico del milanista: "Nel Milan sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, è arrivato un po' stanco". Pochettino di fatto, per concedergli qualche giorno di riposo in più gli ha voluto risparmiare la sfida con il Messico che di fatto è solo un'amichevole.

Pulisic in azione contro Panama.

"Bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui, deve essere in forma, felice, forte". È questo il concetto forte portato avanti dal CT che fino a poco tempo fa era allenatore di club e sa benissimo le esigenze della società quando avviene la sosta Nazionali. Pulisic è chiaramente il fulcro della Nazionale statunitense e Pochettino ha tutto l'interesse a preservarlo evitando che possa incappare in qualche infortunio muscolare dovuto alla stanchezza e alle troppe partite giocate.

Le parole di Pochettino sull'impiego di McKennie con gli Stati Uniti

Un concetto che ha riguardato anche McKennie rimasto a riposto per la prima sfida contro Panama e che rientrerà anche lui in Italia in anticipo: "Lo proteggeremo – aveva detto il CT degli States -. È arrivato con alcuni problemi non grandi ma con alcune situazioni scomode". Non c'era infatti fin da subito nessuna sicurezza sul suo possibile impiego contro il Messico: "Se crediamo che sia al 100 percento senza rischi, potrebbe essere titolare, ma non vogliamo correre rischi". Insomma, Pochettino ha capito benissimo come mantenere ben saldi i rapporti con i club nell'interesse di tutti e in questo caso ne hanno beneficiato Milan e Juventus.