Pochettino si ritrova sullo stesso volo dei tifosi del Tottenham: gli fanno una richiesta in coro

Pochettino ha preso lo stesso volo dei tifosi del Tottenham per raggiungere Madrid in vista della sfida di Champions tra gli Spurs e l’Atletico. L’ex tecnico dei londinesi ha ricevuto un coro speciale, anche se il suo futuro potrebbe essere altrove.

Mauricio Pochettino ha trascinato il Tottenham fino alla finale Champions della stagione 2018/2019 poi persa contro il Liverpool. Un allenatore mai dimenticato a Londra dai tifosi Spurs oggi immischiati in una improbabile lotta per non retrocedere. Al momento il Tottenham è allenato da Igor Tudor che però non ha dato l'aiuto che serviva dopo il suo arrivo aprendo già a un esonero che sarebbe velocissimo.

Per la sostituzione si pensa proprio al ritorno di Pochettino, al momento con l'incarico di CT degli Stati Uniti d'America, che i tifosi del Tottenham si sono ritrovati sullo stesso volo diretto a Madrid per assistere alla sfida degli ottavi dei londinesi in Spagna contro l'Atletico Madrid. Pochettino guarderà la partita come ospite della squadra spagnola e resta sicuramente uno dei principali candidati per la panchina del Tottenham. E così i tifosi gli dedicano un coro cercando di convincerlo a tornare in qualche modo: "Ti rivogliamo indietro Poch". La reazione dell'allenatore è imbarazzata.

Il commissario tecnico della nazionale statunitense risponde con un sorriso salutando tutti i suoi ex tifosi presenti sull'aereo che li avrebbe condotti tutti a Madrid. Pochettino sarà probabilmente presente in partita per osservare Johnny Cardoso ma di fatto sarà la prima volta che Pochettino guarderà il suo ex club dalle tribune. Per qualcuno un indizio sul fatto che possa aver scelto di vedere questa partita per valutare proprio la possibilità di tornare al Tottenham. In Spagna però sono sicuri che invece Pochettino sarà il prossimo allenatore del Real Madrid.

A tal proposito l'allenatore, intercetto da ‘Chiringuito TV' ha spiegato: "Le voci circolano sempre, e a questo livello, questo genere di cose succedono – ha detto -. Io continuo a fare la mia vita come ho sempre fatto. Le voci sono belle. Ci sono molte voci, la maggior parte negative, quando qualcosa è positivo, è sempre positivo ascoltarle". Il tecnico resta sul vago ma sul rapporto con Florentino Perez ha spiegato: "È ancora buono, ma ho sempre un ottimo rapporto con quasi tutti i club, non solo con il Real Madrid, ma anche con gli altri club".