Pisa-Benevento di Serie B, dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario della partita dei play off

Si disputa stasera Pisa-Benevento, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: in palio la qualificazione alla finale per la promozione in Serie A. La partita si gioca oggi 21 maggio alle ore 18:00 all'Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa (dove sarà record di presenze e di biglietti venduti). Diretta TV su Sky e in streaming su Dazn e Helbiz.

Il Benevento parte in leggero vantaggio, forte del successo di misura di 1-0 (gol di Lapadula) del match di andata ma il Pisa resta favorito. La formazione di D'Angelo ha chiuso al terzo posto il campionato, e ha sfiorato la promozione disputando una stagione di alto livello, e ora vuole la finale, ma per farlo deve vincere contro la squadra di Caserta. Al Benevento invece basta un pareggio, indipendentemente dal numero di reti segnati in quanto la regola dei gol in trasferta è stata abolita anche in Serie B.

In caso di parità di gol, si qualifica in finale la squadra con il miglior piazzamento nella classifica finale della regular season. Ciò significa in questo caso che se il Pisa vince con un gol di scarto (dopo lo 0-1 dell'andata) passa in finale contro Brescia o Monza.

Dove vedere Pisa-Benevento in diretta TV e streaming

La partita tra il Pisa e il Benevento sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Calcio) e 251 (Sky Sport). Ma il match dei playoff di Serie B sarà trasmesso in diretta TV anche da DAZN, per seguirlo serviranno dispositivi come Google Chroomecast, Fire Stick TV, Xbox 3 o 4 o la PlayStation 4 o 5.

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Pisa e Benevento sarà visibile anche in diretta streaming sia tramite Sky Go che Now, ma pure con DAZN.

La partita tra il Pisa e il Benevento inizierà alle ore 18. Il match dell'Arena Garibaldi segue quello giocato in Campania, che il Benevento ha vinto per 1-0.

Dovrebbe partire dalla panchina il bomber Lapadula, sarà Coda al centro dell'attacco che sfiderà a distanza il giovane Lucca.

