Lapadula gol, il Benevento batte il Pisa 1-0 nell’andata della semifinale dei playoff di Serie B Gianluca Lapadula fa esplodere lo stadio Vigorito a 5 minuti dalla fine: il Benevento batte il Pisa per 1-0 nella semifinale di andata dei playoff di Serie B. Match di ritorno in programma sabato prossimo in Toscana.

A cura di Paolo Fiorenza

La rete di Gianluca Lapadula a 5 minuti dalla fine dà al Benevento la vittoria nella la gara di andata della prima semifinale dei playoff di Serie B tra i campani e il Pisa, risultato che lascia tutto aperto in vista del match di ritorno, in programma in Toscana sabato prossimo. In virtù di questo punteggio e del regolamento dei playoff di B, al Pisa tra 4 giorni servirà vincere con qualsiasi punteggio per rovesciare le sorti del doppio confronto e accedere alla finale contro la vincente dell'altra semifinale tra Monza e Brescia: in caso di successo col minimo scarto, che pareggerebbe la differenza reti con la gara di stasera, andrebbe avanti la squadra che si è classificata più in alto in classifica al termine della stagione regolare e gli uomini di D'Angelo hanno chiuso al terzo posto contro il settimo del Benevento. D'altro canto i sanniti avranno a disposizione due risultati su tre, qualificandosi alla finale vincendo o pareggiando.

Grande cornice di pubblico allo stadio Vigorito, entusiasmo a mille dopo la vittoria di Ascoli nel primo turno dei playoff, arrivata dopo le tre sconfitte di fila con cui la squadra di Caserta aveva terminato il campionato. Benevento col suo classico 4-3-3 e il ritrovato Lapadula – le frizioni dei mesi scorsi sono ormai un ricordo – al centro del tridente completato da Improta e Insigne. Il Pisa risponde col tandem d'attacco formato da Puscas e Lucca e deve fronteggiare l'emergenza difensiva dovuta alle assenze di Caracciolo e Hermannsson: gioca De Vitis centrale.

Come nelle previsioni sono i padroni di casa a fare la partita, ma il primo tempo scorre sostanzialmente senza che Nicolas debba effettuare parate: l'occasione migliore capita poco prima dell'intervallo sui piedi di Lapadula, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo non riesce a girare in rete. Il Pisa si difende con ordine, ma latita alla voce attacco. Lo spartito della gara non cambia nella ripresa: ritmi bassi e poche situazioni pericolose da ambo le parti, con sterile possesso palla del Benevento. Ma avere un giocatore come Lapadula tra le proprie file fa la differenza e l'attaccante idolo della Nazionale peruviana si ripete dopo il gol vittoria di Ascoli: all'85' è lestissimo a girare in rete di prima intenzione un pallone toccato di testa da Beruatto in contesa area con Tello. L'1-0 finale premia la maggiore voglia dei padroni di casa, a fronte dell'atteggiamento attendista del Pisa, che acclaratamente he cercato di portare a casa un pareggio. Adesso agli uomini di D'Angelo servirà vincere sabato prossimo.