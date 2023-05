Playoff Serie B oggi in TV, Cagliari-Parma dove vederla: formazioni ufficiali e diretta streaming Cagliari-Parma è la partita d’andata delle semifinali dei playoff della Serie B 2022-2023. Fischio d’inizio alle ore 20:30 all’Unipol Domus, con la partita che sarà visibile in TV su Sky e DAZN. Le informazioni su due delle candidate per la promozione in Serie A.

A cura di Vito Lamorte

Cagliari-Parma è la partita d’andata delle semifinali dei playoff della Serie B 2022-2023. Si gioca oggi, martedì 30 maggio 2023, con fischio d'inizio alle ore 20:30 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile in TV su Sky, DAZN, Helbiz Live e Onefootball.

La squadra guidata da Claudio Ranieri ha conquistato il penultimo atto della post-season della cadetteria battendo per 2-1 il Venezia grazie alla doppietta del solito Lapadula: i sardi sono riusciti a fare una rimonta importante con l'allenatore romano e ora vogliono chiudere l'annata in bellezza. Il Parma di Fabio Pecchia è riuscito a cogliere il pass per la semifinale dei playoff all'ultima giornata e ha avuto la possibilità di riposare qualche giorno in più rispetto ai rossoblù.

Il ritorno si giocherà il 3 giugno allo stadio Tardini: in caso di parità nei goal realizzati, ad accedere alla finale sarebbero i ducali per il miglior posizionamento in classifica. Non sono previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Nel corso della Regular Season il bilancio è a favore dei ducali: pareggio per un 1-1 in Sardegna e vittoria dei gialloblù per 2-1 in casa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Altare, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Rog; Mancosu; Pavoletti, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Bernabé; Zanimacchia, Sohm, Benedyczak; Vazquez. Allenatore: Fabio Pecchia.

Dove vedere Cagliari-Parma in diretta TV

Dove vedere Cagliari-Parma in TV? La partita dei playoff di Serie B sarà trasmessa su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), ma anche su DAZN, scaricando l'app sulla Smart TV. Il match non sarà visibile in TV in chiaro.

Cagliari-Parma dove vederla in streaming

Cagliari-Parma si potrà vedere in streaming sull'app di DAZN e su Sky-Go, per gli abbonati Sky. La partita d'andata dei playoff tra sardi e ducali si potrà seguire anche sulle piattaforme Helbiz Live, OneFootball e NOW.

Claudio Ranieri punterà sulla fantasia di Mancosu a supporto della coppia d'attacco Pavoletti e Lapadula. In mediana Nandez, Makoumbou e e Rog. A comporre la linea difensiva ci saranno Zappa, Altare, Dossena e Azzi davanti a Radunovic.

Fabio Pecchia si affida all'esperienza di Buffon in porta e Franco Vazquez come punta di riferimento, con il trio Zanimacchia, Sohm e Benedyczak sulla trequarti. Bernabé ed Estevez in mediana, con la difesa che sarà formata da Del Prato, Osorio, Cobbaut e Coulibaly.

