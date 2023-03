Pirlo spiega a un suo calciatore il segreto delle punizioni: il risultato in partita è strabiliante Professor Pirlo: in allenamento l’ex giocatore insegna ai giocatori come calciare le punizioni. E l’effetto delle lezioni è immediato.

A cura di Ada Cotugno

Le punizioni di Andrea Pirlo hanno fatto la storia del calcio: la "maledetta" è diventata il simbolo del suo gioco e anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo non ha smesso di incantare tutti con il suo tocco magico.

La sua nuova vita da allenatore lo ha portato in Turchia, al Karagümrük, dove è diventato il vero Maestro di tutta la squadra. Oltre a guidare i suoi ragazzi verso una salvezza tranquilla, Pirlo ha svelato alcuni dei segreti che si celano dietro alle sue mitiche punizioni salendo in cattedra ancora una volta.

In un video diffuso sui social si vede l'ex giocatore intento a dare lezioni a Levent Mercan durante l'allenamento: con pazienza Pirlo gli spiega come colpire il pallone per avere un calcio di punizione perfetto, proprio come quelli che regalava a tutti i suoi tifosi.

La lezione è andata particolarmente bene, perché il centrocampista supera con il pallone la barriera finta e disegna una traiettoria che finisce in porta proprio a filo di palo, in una posizione imprendibile per qualsiasi portiere.

Una "maledetta" in versione ridotta che non lascia completamente soddisfatto Pirlo: nel video infatti si vede l'allenatore pronto a dare ulteriori spiegazioni al suo giocatore sulla traiettoria che dovrebbe prendere il pallone, consigliandogli come calibrare il tiro.

Mercan ritenta e con il sinistro segna ancora, questa volta mandando prima la palla sul palo interno. Il gesto non lascia comunque impressionato Pirlo che resta a guardare la scena con un'espressione imperturbabile.

Al giocatore la lezione però è servita: nella partita di campionato successiva all'allenamento, giocata contro il Giresunspor, al 45′ Mercan sfrutta proprio un calcio di punizione per andare in gol. La traiettoria è la stessa disegnata in allenamento, sintomo che la saggezza di Pirlo ha colpito alla perfezione.

Un vero Maestro delle punizioni, non solo da giocatore ma anche da allenatore. Con lui il Karagümrük galleggia nella metà della classifica del campionato, a dieci punti di distanza dai giganti della Turchia.