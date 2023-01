Piqué torna per la prima volta da Shakira dopo la canzone che lo fa a pezzi: ma non è più casa sua Gerard Piqué è tornato alla sua vecchia abitazione, dove ha condiviso tanti anni assieme a Shakira, per la prima volta dopo l’uscita della canzone che lo ha fatto a pezzi. Lei era lì, ma non c’era più niente altro: vicinanza, amore, ricordi.



Alla fine, quando si spengono le luci dei riflettori e spariscono i milioni di dischi venduti da Shakira e i trofei vinti da Gerard Piqué, che cosa resta? Cosa rimane di questo amore da favola tra la cantante di fama mondiale e il calciatore di successo, nato sulle note della canzone dei Mondiali del 2010? La risposta la danno gli stracci che stanno volando tra i due ormai senza più freni, senza risparmiare anche nuove compagne, suoceri e quant'altro: restano le macerie di una coppia sfasciata dal tradimento, esattamente come succede ogni giorno su questa terra a tantissime persone.

Gerard Piqué con la nuova compagna Clara Chía Martí.

Hai voglia ad essere ricchi e famosi, ma quando si parla di sentimenti forti, di amore che diventa odio, di voglia di piangere nel buio della notte, non c'è differenza di status che tenga. Le dinamiche sono uguali per tutti, il ricco e il povero, il VIP e l'anonimo passeggero del treno delle 7. Si soffre, ci si illude e a volte ci si ricasca, ma poi arriva il momento in cui si capisce che un piatto rotto è un piatto rotto, anche se con un disegno in oro. La separazione tra Piqué e Shakira non fa eccezione, come dimostrano le ultime puntate della storia, contrassegnate dalla canzone della ‘vendetta' della 45enne colombiana e dalle repliche intrise di sarcasmo velenoso – tra Casio e Twingo ostentati – da parte dell'ex calciatore del Barcellona.

Ed esattamente come nelle storie di milioni di coppie che si sono lasciate e si lasceranno, spesso in mezzo ci sono i figli: in questo caso sono due, Milan e Sasha, di 9 e 7 anni. Sono loro la sottile catena che tiene ancora in contatto i due dopo che si sono separati e hanno preso strade diverse. Ieri Piqué è stato ‘costretto' a tornare – per la prima volta dopo l'uscita della canzone che lo fa a pezzi – alla sua vecchia casa di Barcellona dove ha vissuto per anni assieme a Shakira e vicino alla quale abitano i suoi genitori: doveva andare a prendere appunto i figli.

Non c'è stato alcun contatto – neanche visivo – con l'ex compagna, che da mesi lo ha messo alla porta e non lo fa entrare, senza peraltro che Piqué eccepisca alcunché: quella ormai non è più casa sua, lui ha trasferito corpo, mente e cuore altrove, dove c'è la sua nuova fiamma Clara Chía Martí. Il 35enne catalano è stato visto quindi aspettare i suoi figli nelle vicinanze della casa, situata in una zona residenziale esclusiva di Barcellona. Seduto all'interno della sua macchina (non la Twingo dell'altro giorno ma la sua abituale vettura di lusso…), si è rifiutato di rispondere a tutte le domande fattegli dai giornalisti appostati lì fuori.

Le telecamere hanno ripreso l'ex calciatore parlare al telefono all'interno della sua vettura, dove è rimasto qualche minuto fino all'arrivo dei figli. Di Shakira nessuna traccia, è rimasta in casa mentre il suo ex compagno se ne stava lontano con espressione seria sperando che il tempo passasse velocemente e il parlare al telefono gli desse un contegno per toglierlo dall'imbarazzo: stavolta, a differenza del passato in circostanze analoghe, neanche sull'uscio si è spinto. Lì dove c'era amore e casa, adesso c'è solo lontananza. È la vita, che tu sia Piqué o Shakira o chiunque altro si alza a questo mondo ogni mattina.