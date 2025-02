Piqué imputato per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita: è accusato di essere l’intermediario

video suggerito

Gerard Piqué è stato citato come imputato nell’inchiesta sul trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita: l'ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola avrebbe avuto un ruolo attivo come intermediario con la sua società Kosmos nel trasferire il trofeo nel Medio Oriente guadagnando da questa operazione una cifra vicina ai 36 milioni di euro.

L'interrogatorio all'ex calciatore è fissato per il prossimo 14 marzo al tribunale di Majadahonda di Madrid: come già anticipato, Piqué è accusato di aver avuto una parte attiva come intermediario nel trasferimento della competizione in Arabia Saudita, nell’ambito dell’indagine che vede indagato per corruzione anche l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales.

Piqué accusato di essere l'intermediario per il trasferimento per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita

In base alle indagini condotte dalla Guardia Civil, e riportate da tutti i media spagnoli, dal maxi-contratto per il trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita sottoscritto per 240 milioni di euro con la mediazione della società Kosmos di Gerard Piqué, l’ex calciatore di Barcellona e nazionale spagnola avrebbe guadagnato 36 milioni e su questa situazione la giudice istruttore titolare dell’inchiesta vuole vederci chiaro.

Piqué dovrà spiegare il suo coinvolgimento nell'affare che ha suscitato preoccupazioni a causa di possibili frodi, poiché si indaga su una serie di contratti irregolari firmati dalla Federazione Spagnola di Calcio (RFEF) durante la presidenza di Luis Rubiales dal 2018 al 2023.

Le registrazioni di conversazioni tra Rubiales e Piqué, pubblicate dai media nel 2022, facevano trasparire che i due avessero effettivamente discusso di commissioni multimilionarie e questo scandalo, che ha coinvolto diversi funzionari e ex collaboratori della RFEF, ha spinto il governo spagnolo a porre la federazione sotto supervisione "nell'interesse" del paese, in vista del suo ruolo di co-organizzatore della Coppa del Mondo 2030 insieme a Marocco e Portogallo.