Raphinha scopre di non avere i soldi per la villa: così la moglie ha smascherato il padre

Raphinha e i problemi familiari che incuriosiscono il Brasile durante i Mondiali: la verità sui conti svuotati dal padre dal giorno del trasferimento dal Leeds e la risposta alle voci di un addio per l’Arabia Saudita.

Si sarebbe dovuto parlare di Raphinha in queste settimane solo in ottica Mondiali, e invece l'aspetto calcistico è finito in secondo piano dopo le rivelazioni di Vampeta. L'ex calciatore dell'Inter e campione del mondo 2002 ha parlato di una grave crisi finanziaria per il calciatore del Barcellona che proprio per questo starebbe pensando a tutto meno che al torneo iridato. E proprio dal Sudamerica arrivano ulteriori indiscrezioni che in parte confermano i problemi economici dell'attaccante che sempre secondo Vampeta, starebbe cercando di trasferirsi in Arabia Saudita anche per risanare i debiti.

Raphina e i problemi di soldi, come si è accorto di tutto

Il Portal Leo Dias ha riportato delle indiscrezioni sulla genesi della difficile situazione di Raphinha che ad un certo punto avrebbe scoperto di non aver sul suo conto i fondi necessari per comprare una lussuosa villa in Spagna. La vicenda risale al 2022 quando l'attaccante che militava all'epoca nel Leeds United si trasferì al Barcellona per quasi 60 milioni di euro. Lui e sua moglie Natalia erano alle prese con la ricerca di una residenza e ne trovarono una da 10 milioni di euro. Al momento di saldare però ecco la brutta sorpresa con la mancata disponibilità. Insospettita dalla vicenda la signora Raphinha ha provato a risalire ai contratti commerciali del marito. Ha così scoperto che il giocatore percepiva appena il 20% dei suoi guadagni pubblicitari, mentre la fetta maggiore finiva sui conti del padre. La spartizione influenzava anche gli stipendi dei club, solitamente frazionati tra quota fissa e diritti d'immagine.

La scelta drastica di Raphinha e sua moglie

Una rivincita personale per Natalia che veniva accusata di essere la responsabile di spese folli, anche dagli altri familiari del marito. La donna ha convocato tutti chiedendo una spiegazione, e così si è arrivati al riconoscere le responsabilità del padre. Di conseguenza Raphinha ha interrotto i rapporti professionali con il padre, che gestiva la sua carriera insieme all'ex calciatore del Barcellona e del Portogallo Deco. Tutto è finito nelle mani del suocero della stella del Barcellona, Alexandre Madeira, accreditato come agente FIFA. È proprio lui ad assisterlo nelle decisioni anche della sua vita professionale.

Ma quello che si chiedono tutti in Brasile e al Barcellona è se alla fine Raphinha si trasferirà o meno all'Al Hilal per incassare uno stipendio molto ricco. Persone vicine al suo entourage rassicurano tutti sulla sua permanenza in terra catalana, con buona pace delle offerte saudite. Appuntamento però alla fine del torneo iridato per capire cosa accadrà per un giocatore che spera comunque anche di poter tornare presto in campo dopo l'infortunio accusato nel secondo match del Brasile.