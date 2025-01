Pioli ritrova il Milan 8 mesi dopo l’esonero: blitz in allenamento prima della Juve in Supercoppa

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Stefano Pioli e il Milan si incrociano di nuovo 8 mesi dopo l'esonero dell'allenatore emiliano datato maggio 2024. Oggi tecnico dell'Al Nassr, Pioli ha raggiunto i rossoneri nel ritiro di Riyadh, in Arabia Saudita, poco distante da dove vive attualmente. Ha voluto salutare tutta la delegazione del Milan, i collaboratori, la dirigenza, i calciatori e anche il nuovo tecnico, Sergio Conceicao, alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana che i rossoneri giocheranno contro la Juventus di Thiago Motta.

Per pochissimo dunque Pioli non ha incrociato lo sguardo del suo successore, quel Paulo Fonseca che aveva dato il via al nuovo ciclo del Milan iniziato proprio quando Pioli vinse lo Scudetto nel 2022. Il portoghese però è stato esonerato pochi giorni fa lasciando spazio all'ex Porto. I due si sono salutati, abbracciati ed evidentemente anche confrontati un po' con qualche suggerimento che sicuramente non fa mai male. Bellissime le immagini invece delle risate con Ibrahimovic e Morata ma anche con i suoi fedelissimi: Theo Hernandez, Maignan e tanti altri.

Pioli con Calabria e Gabbia.

Pioli oggi ha Cristiano Ronaldo in squadra e in Arabia alla guida dell'Al Nassr ha iniziato la sua nuova vita. Per lui si tratta della prima esperienza all'estero lontano dall'Italia. Nonostante questo, non ha rinunciato a fare visita a quel Milan che l'ha reso noto nel mondo del calcio facendo tornare i rossoneri al trionfo in Italia dopo diversi anni. Ibrahimovic l'ha abbracciato insieme a Morata che Pioli non aveva mai avuto in squadra ma che forse avrebbe gradito.

L'arrivo di Pioli nel ritiro del Milan.

Gli altri calciatori che hanno voluto salutare Pioli

A venirgli incontro anche altri calciatori che erano sotto la sua guida come Loftus-Cheek, Rejinders, ma anche Camarda che è stato immortalato proprio con l'allenatore che l'ha fatto esordire in Serie A. Tra i tanti che hanno voluto salutare Pioli anche Pulisic, al pari di Calabria, Gabbia, Bennacer e altri protagonisti del Milan di ieri e di oggi.

Un incontro che è servito anche per stemperare un po' la tensione attorno a questa partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus che il Milan affronterà con un allenatore tutto nuovo alla sua prima partita in rossonero. Non sarà facile, specialmente contro i bianconeri di Thiago Motta.