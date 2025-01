Juventus-Milan in Supercoppa Italiana, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Oggi venerdì 3 gennaio è il giorno di Juventus-Milan, seconda semifinale di Supercoppa Italiana, il torneo che si disputa con la formula della Final Four a Dubai, in Arabia Saudita e che vede, oltre alle due già indicate squadre, la partecipazione di Inter e Atalanta. La partita inizia alle 20:00 italiane e verrà trasmessa in esclusiva, ma in chiaro e senza costi aggiuntivi, su Canale 5 in TV e su Mediaset Infinity per il live streaming.

La semifinale di oggi sancisce il debutto ufficiale di Sergio Conceiçao quale nuovo allenatore del Milan, dopo l'esonero di Paulo Fonseca, avvenuto nell'immediato post partita contro la Roma nell'ultimo match del 2024. Il nuovo tecnico ha avuto a disposizione pochissimo tempo per prendere le misure ma dovrà fare di necessità virtù provando a strappare la prima grande gioia stagionale ad un ambiente sprofondato in una feroce crisi di identità. Contro, si troverà i bianconeri di Thiago Motta e suo figlio Francisco Conceiçao approdato in estate a Torino. Dal canto suo, la Juventus proverà a suo modo di riprendersi da una discontinuità di risultati che l'ha allontanata pesantemente dalla vetta della classifica.

Partita: Juventus-Milan

Dove: Al-Awwal Park Stadium (Riad)

Orario: 20:00

Quando: venerdì 3 gennaio 2024

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity, sportmediaset.it

Competizione: Supercoppa Italiana (semifinale)

Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV

Juventus-Milan sarà trasmessa in esclusiva assoluta in chiaro e senza costi aggiuntivi questa sera in TV su Canale 5. Ci sarà anche un ampio prepartita che anticiperà il match però su Italia 1, dalle ore 19, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari. La semifinale Juventus-Milan, verrà poi trasmessa in diretta dalle ore 20.00, su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin e gli inviati a bordo campo Francesca Benvenuti e Alessio Conti. Anche il postpartita andrà in onda su Canale 5, condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.

Juventus-Milan, dove vederla in diretta streaming

Juventus-Milan, seconda semifinale di Supercoppa Italiana diretta dall'arbitro Andrea Colombo, sarà visibile anche in live streaming, senza costi aggiuntivi o abbonamenti e in chiaro per tutti. Due le opzioni per seguire il match: su Infinity, il portale generalista o su sportmediaset.it, il sito sportivo di Mediaset.

Supercoppa Italiana, le probabili formazioni della semifinale Juventus-Milan

Nessun tempo né possibilità per sperimentare soluzioni differenti o scegliere un eventuale massiccio turnover. Per Motta e Conceiçao dovranno essere schierate le formazioni titolari che più rappresenteranno le loro idee. In casa bianconera sicurezza sul modulo, con il 4-2-3-1 che vedrà punta unica il solito Vlahovic, aiutato dal trio di trequartisti Nico Gonzalez (preferito a Conceicao), Koopmeiners e Yildiz che scala a sinistra. In difesa salgono le quotazioni di McKennie al posto di Cambiaso.

Per il Milan, dubbio su un eventuale modulo da parte di Conceiçao che, comunque dovrebbe rivoluzionare il minino partendo dal 4-2-3-1. Maignan in porta con Emerson Royal, Thiaw e Theo in difesa insieme a Tomori che si candida per un ritorno da titolare. Fofana in mediana con Bennacer che potrebbe a sorpresa rientrare tra i titolari. Morata unica punta sarà supportato dal trio Pulisic, Reijnders e il giovane Jimenez. Leao sempre più verso la panchina, anche Musah appare totalmente recuperato.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Conceição