Pioli rinuncia a Cristiano Ronaldo per la trasferta in Iran, rischia 100 frustate: non convocato

A cura di Fabrizio Rinelli

"Dov'è Cristiano?". È la domanda che si pongono tanti tifosi dopo aver letto i convocati ufficiali dell'Al Nassr per la la partita di Champions League asiatica contro l’Esteghlal, squadra di Teheran, in cui non compare il nome di Cristiano Ronaldo. Stefano Pioli, allenatore della squadra araba, ha deciso di non convocare il portoghese per sicurezza. Motivo? Nel settembre 2023 l’Al Nassr fu ospite di un altro club di Teheran, il Persepolis, e migliaia di tifosi presero d’assalto l’hotel della squadra per vedere CR7.

Ebbene il fuoriclasse portoghese fu ripreso mentre diede un abbraccio e un bacio sulla fronte a Fatemeh Hammami Nasrabadi, artista disabile che dipinge usando i piedi. Per le leggi in vigore, il gesto è considerato come adulterio se non rivolto verso il coniuge, e punito addirittura con cento frustate. Il rischio era enorme e nonostante le rassicurazioni dall'Iran la convocazione di Cristiano Ronaldo è saltata. Pioli ha considerato anche l'aspetto mentale con cui avrebbe giocato l'attaccante scegliendo così la strada della prudenza.

E pensare che in settimana l'Al Nassr aveva scritto all'Esteghlal chiedendo di spostare il match in campo neutro per non fare correre rischi con le autorità iraniane al suo fuoriclasse. La risposta era stata negativa anche se dall'Iran c'erano state assicurazioni: "Sono state prese misure per garantire un piacevole soggiorno a Teheran sia all'Al Nassr che a Cristiano Ronaldo". Il portoghese però evidentemente non si è fidato così ha deciso di non partire con la squadra, d'accordo con Pioli che non l'ha inserito nella lista dei convocati pubblicata nella giornata di oggi.

Mané guiderà l'attacco dell'Al Nassr privo di CR7 in Iran

Epilogo finale in una vicenda che ha fatto il giro del mondo. Tanti tifosi dell'Al Nassr non hanno accolto bene questa decisione sottolineando come Cristiano Ronaldo sarebbe potuto recarsi in Iran per questa partita valida per la Champions asiatica. Evidentemente il rischio che qualcosa sarebbe successo era stato fiutato dalla società saudita che ha pensato bene di preservare il giocatore sotto tutti i punti di vista, anche dell'immagine. Sarà così Mané la stella che dovrà condurre la squadra di Pioli alla vittoria in vista di questa difficile trasferta.