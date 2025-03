video suggerito

Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran: l'Al Nassr chiede di giocare in campo neutro Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran e l'Al Nassr chiede di giocare in campo neutro la partita di Champions League asiatica contro l'Esteghlal in campo neutro per motivi di sicurezza.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo rischia fino a 100 frustate in Iran e l'Al Nassr chiede di giocare in campo neutro la partita di Champions League asiatica contro l’Esteghlal, squadra di Teheran, per motivi di sicurezza.

Il motivo? Nel settembre 2023 l’Al Nassr fu ospite di un altro club di Teheran, il Persepolis, e migliaia di tifosi presero d’assalto l’hotel della squadra per vedere CR7 e il fuoriclasse portoghese venne ripreso mentre rivolgeva un abbraccio e un bacio sulla fronte a Fatemeh Hammami Nasrabadi, artista disabile che dipinge usando i piedi. Per le leggi in vigore, il gesto può essere visto come adulterio se non rivolto verso il coniuge, e punito addirittura con cento frustate.

"A causa della brutta esperienza di Ronaldo a Teheran l’anno scorso, la partita dovrebbe essere giocata in campo neutro": si legge in una lettera inviata dall’Al Nassr all’Esteghlal, ma la risposta del club iraniano è stata negativa.

Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran: il motivo

Secondo il portale Varzesh3, l’alto funzionario del calcio iraniano Mehdi Tadsch e il club Esteghlal hanno respinto la richiesta dell’Al Nassr di giocare in campo neutro: l'Esteghlal ha fatto sapere che sono state prese misure per garantire un piacevole soggiorno a Teheran sia all’Al Nassr che a Cristiano Ronaldo.

Nelle prossime ore si saprà di più sulla presenza di Cristiano Ronaldo in Iran: l'Al Nassr non può fare a meno del suo capocannoniere, con i suoi 17 gol in 21 partite in questa stagione, ma la presenza dell'ex calciatore di Real Madrid e Juventus nel match in programma a Teheran è fortemente in bilico.

Perché Cristiano Ronaldo rischia 100 frustate in Iran

