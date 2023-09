Pinamonti fa gol anche alla Juve, ha rabbia da vendere: “È per chi ha esagerato” L’attaccante dopo il gol in Sassuolo-Juventus si è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro chi lo ha attaccato nella scorsa stagione.

A cura di Marco Beltrami

Andrea Pinamonti è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Sassuolo sulla Juventus. Il centravanti ha confermato il suo momento magico segnando il gol del 3-2 che ha spianato la strada al successo dei suoi che hanno poi chiuso i conti con l'autogol di Gatti.

Si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto il centravanti che ha approfittato di una respinta rivedibile di Szczesny, già autore di una papera sull'1-0, per mettere a referto il suo 4° gol stagionale. Ha ritrovato dunque il feeling con la rete giusto Pinamonti che nella scorsa annata ha segnato complessivamente 5 volte.

A DAZN dopo il fischio finale l'ex Inter ha raccontato la soddisfazione sua e della squadra: "Serata perfetta dopo una settimana molto brutta a livello morale. Eravamo i primi ad essere arrabbiati dopo la sconfitta di Frosinone però il calcio ci ha dato l’occasione di rifarci contro una grande squadra".

A livello individuale è una grande soddisfazione per un Pinamonti che con rabbia e cattiveria, si è tolto qualche sassolino nei confronti di chi ha esagerato nelle critiche: "Parlano i numeri? È proprio questo. Non mi rimprovero niente sull’atteggiamento dell’anno scorso perché ho sempre dato tutto da quando sono arrivato qua, in ogni allenamento e partita. L’anno scorso mancavano i numeri e per un attaccante è fondamentale, quest’anno iniziano ad arrivare anche quelli e quindi non so dirti cosa mi è cambiato. Sicuramente ho tanta rabbia dell’anno scorso, tanta cattiveria per tante persone che hanno decisamente esagerato".

E ora Andrea può sognare la Nazionale? Il primo pensiero è far bene con il Sassuolo: "La Nazionale? Mi candido solo ad esser pronto domenica ad aiutare la squadra per il mister. Poi sicuramente arriverà qualcosa di più".