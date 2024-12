video suggerito

Pietro Pellegri si rompe il legamento crociato: stagione finita per l'attaccante dell'Empoli L'attaccante dell'Empoli è uscito per infortunio nei primi minuti della sfida con il Verona. Pellegri si è sottoposto agli esami che hanno ratificato la rottura del legamento crociato.

A cura di Alessio Morra

Pietro Pellegri è costretto a fermarsi. L'attaccante classe 2001 con ogni probabilità chiude già adesso la sua stagione. Pellegri era uscito per infortunio in Verona-Empoli e dopo aver effettuato gli esami strumentali purtroppo ha scoperto di aver riportato la rottura del legamento crociato. Tanta sfortuna per questo ragazzo che paga dazio a causa di un serio infortunio.

L'infortunio di Pellegri in Verona-Empoli

Che sfortuna per Pellegri. Al 10′ di Verona-Empoli, partita della 15ª giornata di Serie A, l'attaccante è stato sostituito per un problema al ginocchio sinistro. Pellegri era andato a contrasto in un duello aereo, ha posato male la gamba ed ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Colombo, che ha poi realizzato uno dei quattro gol della squadra di D'Aversa. Gli esami strumentali hanno confermato il problema al ginocchio e hanno dato un responso tremendamente negativo.

Stagione finita per Pellegri, autore di 3 gol in Serie A

Per Pellegri la stagione è purtroppo già finita. L'attaccante classe 2001, che esordì in Serie A a sedici anni con la maglia del Genoa, dovrà fermarsi per almeno cinque o sei mesi. Davvero un peccato. Sia perché Pellegri è costretto ancora una volta a operarsi e dover stoppare la sua attività, ma anche perché in questa prima parte di stagione aveva davvero ben figurato con la maglia dell'Empoli, che sta vivendo un campionato davvero di alto livello.

Tre gol per Pellegri, calciatore di proprietà del Torino, in undici partite di campionato. Gol realizzati tutti a novembre contro Como, Lecce e Udinese. Probabile che il club del presidente Corsi sostituisca Pellegri nel mercato di gennaio. Ora restano a D'Aversa come punte Esposito, Ekong, Solbakken e Colombo.