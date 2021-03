Vale tutti i soldi investiti dall'Inter. Sandro Piccinini, in diretta su Twitch nel collegamento con Pierluigi Pardo, ha espresso opinione favorevole sul momento dell'Inter – che in campionato ha una marcia in più rispetto alle avversarie – e reso merito al lavoro di Antonio Conte. Non solo per il trend di rendimento in Serie A ma anche per la condizione di forma e lo stato di salute della squadra a differenza di altri club (su tutti il Napoli ma anche Milan e Juventus) che hanno risentito in maniera determinante degli infortuni e delle assenze. "L'Inter finora non ha mai avuto grandi problemi di infortunio – ha ammesso Piccinini -. E questo è sicuramente un vantaggio ma va dato atto al tecnico, Conte, di aver gestito bene la cosa".

"Il Napoli – dice Pardo – è una delle più penalizzate… è stato costretto a giocare senza attacco. Ha perso Osimhen, Mertens e poi anche Lozano", scivolando fuori dalla zona Champions. La squadra nerazzurra, invece, resta la candidata numero uno per la conquista dello scudetto.

Le risorse in rosa non mancano: Alexis Sanchez è stato decisivo con una doppietta con il Parma, aumentando il vantaggio in classifica sui rossoneri, ma è Romelu Lukaku il calciatore che sta facendo la differenza. "Il belga – ha aggiunto – si sta dimostrando un ottimo investimento. Vale tutti i soldi spesi dall'Inter per ingaggiarlo, soprattutto se paragonati a quelli versati per altri calciatori che per ragioni diverse non hanno reso all'altezza delle aspettative".

Pochi giorni fa, durante la trasmissione del Club di Sky, Piccinini polemizzò con Paolo Di Canio che ridimensionò le qualità di Lukaku. "Nessuno lo ha mai paragonato a Messi o Ronaldo il Fenomeno. Però è un grandissimo attaccante e può essere sia migliorato rispetto al periodo del Manchester United".

Ultimo riferimento a Massimiliano Allegri, ancora senza panchina. Resta un allenatore top e ingiustamente criticato per essere "vecchio" nel calcio che propone. "Giudizio sbagliato nei suoi confronti – ha concluso Piccinini -. Max resta un tecnico bravo e molto forte. Quando tornerà? Credo che l'anno prossimo lo rivedremo… sta solo aspettando una buona occasione. E qualche proposta l'ha già ricevuta".