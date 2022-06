Pestano a sangue la ragazza, il calciatore lancia un appello con foto: “Aiutateci a trovarli” Il calciatore inglese, nazionale Under 20 Louie Sibley ha postato le immagini della ragazza dopo un’inspiegabile episodio di violenza, lanciando un appello sui social.

A cura di Marco Beltrami

Louie Sibley è un promettente calciatore inglese che dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili, è arrivato ad indossare la casacca dell'Under 20 della rappresentativa dei 3 leoni. Una vita nel Derby County, squadra che ha permesso a questo classe 2001 di esordire anche tra i professionisti in Championship, la seconda divisione del calcio inglese, collezionando 28 presenze con i Rams la scorsa stagione sotto la guida della grande gloria Wayne Rooney. Il suo nome però nelle ultime ore non è legato strettamente al pallone, ma ad una brutta storia di violenza. La ragazza di Sibley infatti è stata brutalmente aggredita, e il giocatore ha chiesto aiuto su Twitter.

Stando alla sua ricostruzione, Keeley Carter è stata vittima di un vero e proprio assalto in strada nelle prime ore del mattino di domenica, a Nottingham. Tutto è accaduto all'esterno di un locale, con la giovane donna che ha ricevuto una serie di colpi terribili da parte di un uomo e di alcune ragazze che erano con lui, per una vicenda tutta da chiarire. Purtroppo Keeley ha riportato gravi conseguenze: traumi, e ferite che hanno necessitato anche di punti di sutura. Tutta la scena è stata registrata da alcune telecamere a circuito chiuso presenti in zona, anche se l'identità dei responsabili dell'accaduto è un mistero per ora.

Anche per questo Louie Sibley ha denunciato l'accaduto (oltre che alle autorità ovviamente) anche sui social postando le immagini scioccanti delle ferite della fidanzata, insieme alle foto del presunto aggressore, definito un "criminale codardo". Inoltre ha accompagnato il tutto con queste parole: "Alle 2 del mattino a Nottingham in Upper Parliament Street, la mia ragazza è stata aggredita più volte da un uomo e una donna. È finita in ospedale e ha dovuto ricevere dei punti di sutura a causa dell'uomo, che l'ha presa a pugni mettendola fuori combattimento, e lasciandola priva di sensi. Questo uomo codardo ha aggredito una ragazza così innocente. L'ha persino trascinata a terra prima del colpo e l'ha sbattuta contro il muro. Dopo averlo fatto, quando lei non stava guardando, lui l'ha schiaffeggiata, lasciandola priva di sensi".

Le condizioni della ragazza di Sibley violentemente pestata

L'aggressore non ha agito da solo a giudicare dal resoconto di Sibley: "Le donne con cui si trovava tentavano continuamente di aggredirla, attaccandola persino quando l'uomo la trascinava a terra. L'uomo e le donne sono scappati dopo averla lasciata priva di sensi". Ecco dunque l'appello ai suoi tanti tifosi e followers affinché aiutino la polizia a fare chiarezza, risalendo anche ai responsabili dell'aggressione: "Bisogna trovarli entrambi. Come può un uomo adulto attaccare una ragazza in questo modo e farla franca? Assicuriamoci che non succeda di nuovo. Speriamo che la sua guarigione sia rapida e che i suoi aggressori siano assicurati alla giustizia".