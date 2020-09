Ivan Perisic vuol rimanere all'Inter. Nonostante sia stato inserito in quel gruppo di giocatori che potrebbero lasciare la squadra entro la fine di questa sessione di mercato, l'attaccante ha infatti ribadito la sua volontà nel corso di una lunga intervista concessa al canale tematico nerazzurro. "Quello con il Bayern Monaco è stato un anno positivo, ma ora sono tornato e sono contento – ha spiegato il croato davanti alle telecamere di Inter tv – Ho ancora due anni di contratto e spero che quest'anno possiamo fare grandi cose".

Ricomparso in campo durante la recente amichevole giocata a San Siro contro il Pisa, Ivan Perisic ha poi parlato della sua condizione fisica e dell'atmosfera che si respira alla Pinetina: "Non giocavo da un po' e questa è stata la prima volta dopo tre mesi dall'ultima partita intera. Non è stato facile, ma serve tempo e lo sappiamo. Lo spogliatoio nerazzurro? A Conte piace lavorare molto e con precisione. Siamo sulla buona strada. Ho visto tanta voglia: tutti sono pronti e hanno una fame incredibile".

Una risorsa in più per Antonio Conte

Le difficoltà di trovare un accordo con il Bayern Monaco per il suo cartellino (i bavaresi avrebbero offerto 12 milioni di euro), e l'assenza di proposte concrete da altri club, hanno dunque spinto la società di Suning a riconsiderare Perisic come una risorsa utile per la causa nerazzurra. Un'opportunità che Antonio Conte ha subito preso al volo, cercando di trovare la giusta collocazione a Perisic: "Mi aspetto un anno positivo – ha concluso il giocatore – L'anno scorso ho visto quasi tutte le partite dei miei amici. Ero il tifoso numero uno dell'Inter, peccato perché sono arrivati vicino a vincere in tutte le competizioni".