Perin al Genoa a una sola condizione posta dalla Juve: una mossa che può beffare Inter e Napoli

La Juventus è pronta a cedere Perin al Genoa a una condizione: uno sconto per Norton-Cuffy. L’esterno destro dei liguri era già finito nel mirino di Napoli e Inter.

Mattia Perin al Genoa ma a una sola condizione: il passaggio di Brooke Norton-Cuffy alla Juventus. È questa la mossa che sta studiando il club bianconero con i liguri per privarsi del sostituto di Di Gregorio. Di fatto Perin da qualche settimana ha aperto alla possibilità di lasciare Torino e tornare per la quarta volta nella sua carriera al Genoa. Tutto questo per ritrovare una maglia da titolare e giocarsi ancora le proprie carte come dimostrato anche in bianconero.

Proprio in virtù dell'importanza del giocatore la Juventus non vorrebbe privarsi dell'estremo difensore gratuitamente ma ricevendo almeno un indennizzo che porta al nome di Norton-Cuffy. L'inglese è stato seguito dalla Juventus già nelle scorse settimane, e come riporta Tuttosport c'era uno scout bianconero anche durante il match contro l'Atalanta per osservarlo. Uno sconto sul cartellino dell'inglese dunque, proprio con l'inserimento di Perin nella trattativa potrebbe far concludere l'affare e beffare in un solo colpo sia Inter che Napoli le quali nelle ultime settimane avevano cercato con insistenza l'esterno inglese.

Norton–Cuffy in azione col Genoa.

La Juventus è dunque ora favorita per prendere a gennaio Norton-Cuffy anche in virtù di una possibile uscita di Joao Mario in quel ruolo: il portoghese potrebbe lasciare per una cifra tra 11 e 12 milioni per evitare minusvalenze a bilancio. A favorire la conclusione della trattativa potrebbe essere proprio il nuovo ds dei bianconeri Ottolini che prima della Juventus era al Genoa e fu lui a portare Norton-Cuffy in Liguria per 2 milioni di euro.

Da capire ora in che modo si potrà intrecciare l'affare e in che tempi si possa chiudere. Nel frattempo la Juventus potrebbe portare avanti parallelamente anche un'altra operazione, ovvero quella relativa all'arrivo di Mandas dalla Lazio. Il portiere andrebbe a fare da secondo di Di Gregorio. Da capire se nell'affare rientrerà Miretti che piace molto a Sarri il quale vorrebbe rinforzare con il giovane bianconero il centrocampo dei biancocelesti. Insomma, le ultime settimane saranno decisive per capire di più.