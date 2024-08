video suggerito

Perché Sterling mangia la stessa cosa a colazione da 8 anni: gli effetti di Guardiola sulla gente Raheem Sterling è solito mangiare uova su pane tostato a colazione ogni giorno, lo fa da 8 anni a questa parte: c’entra qualcosa che gli disse Guardiola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Raheem Sterling è all'inizio della sua terza stagione con la maglia del Chelsea, anche se non è detto che ci resti, viste le voci su una sua possibile cessione da parte dell'affollatissimo club londinese, una babele con oltre 40 giocatori in rosa e la necessità assoluta di sfoltirla. Intanto il 29enne attaccante nato in Giamaica e naturalizzato inglese potrebbe non essere titolare nel match inaugurale della Premier League contro il Manchester City. Il nuovo tecnico Enzo Maresca dovrebbe partire con Nkunku riferimento offensivo e il terzetto composto da Madueke, Palmer, e Mudryk (o il nuovo arrivato Pedro Neto) alle sue spalle. Parlando del City è inevitabile pensare ai 7 anni trascorsi lì da Sterling, di cui gli ultimi 6 sotto Pep Guardiola, la cui influenza su di lui è stata tale da arrivare a condizionarne la colazione.

Sterling mangia la stessa cosa a colazione da 8 anni: uova su pane tostato

Sterling è un amante della routine e spiega che il suo ex allenatore al City gli ha insegnato a sfruttare il ripetere sistematico delle abitudini a suo vantaggio, ma non per motivi di salute o corretta alimentazione. Il punto del discorso è un altro. L'esterno d'attacco è solito mangiare uova su pane tostato a colazione ogni giorno, lo fa da 8 anni a questa parte, e c'entra qualcosa che gli disse Guardiola.

Raheem Sterling è alla terza stagione nel Chelsea

L'insegnamento di Guardiola: "Se vuoi qualcosa, devi avere tutta la tua energia su quello"

"Era solo il messaggio di dormire, mangiare, respirare calcio – racconta che gli disse Guardiola, invitandolo a focalizzarsi sull'obiettivo senza disperdere energie e pensieri per altre cose inutili – E come potete vedere da come lui è e da quanto successo ha avuto, questo è il motto, non solo per quanto riguarda il calcio ma qualsiasi aspetto della tua vita. Se vuoi qualcosa e la stai facendo, devi essere all-in su quella cosa, avere tutta la tua energia e il tuo processo di pensiero su quello".

"La cosa più bella del calcio è che sei tu ad avere il controllo quando sei in campo. Quindi penso che sia sicuramente qualcosa che ho imparato negli ultimi anni della mia carriera, ovvero non concentrarti su ciò che non puoi controllare", conclude Sterling, che con la maglia del City ha vinto 4 Premier League tra gli altri trofei. Adesso il 29enne è intenzionato a risalire le gerarchie del Chelsea, convincendo Maresca che può contare su di lui.