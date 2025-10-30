Perché Pisa-Lazio è iniziata con 5 minuti di ritardo: cortocircuito tecnologico all’assistente di Massa

L'ultimo atto del turno infrasettimanale di Serie A tra Pisa e Lazio ha vissuto attimi particolari pochi istanti prima del fischio di inizio. L'arbitro Massa ha lasciato i tifosi presenti all'Arena Garibaldi con più di una semplice perplessità quando, con le squadre già schierate in campo, ha ritardato l'avvio della partita previsto alle 20:45. Un problema di natura tecnologica ha infatti impedito alla partita di iniziare regolarmente: uno degli assistenti, Marco Trinchieri, infatti ha avuto dei problemi con il proprio auricolare per le comunicazioni in campo con il direttore di gara.

Cos'è successo poco prima di Pisa-Lazio: comunicazioni assenti tra arbitro e assistente

Forse è stata la tanta pioggia che sta continuando a cadere sul campo di Pisa dove si gioca il posticipo della giornata infrasettimanale di Serie A con impegnati i nerazzurri di Gilardino reduci dal corroborante pareggio di San Siro contro il Milan e la Lazio di Sarri che arriva dalla vittoria all'Olimpico che è costata l'esonero di Tudor, con il conseguente insediamento di Luciano Spalletti. Fatto sta che non si è potuto dare il fischio di inizio alle canoniche 20:45 (forse ancora per poco viste le pressioni per cambiare lo storico orario di inizio serale) perché c'è stato un contrattempo tecnologico che ha coinvolto uno dei due guardalinee che assistono Massa, l'arbitro del match. Una radiolina collegata all'auricolare, posta per le comunicazioni tra la quaterna arbitrale non ha funzionato, con l'assistente che ha richiamato l'attenzione del direttore di gara.

Partita iniziata con 5 minuti di ritardo: si gioca regolarmente sotto la pioggia battente

Tutto poi si è risolto nel giro di qualche minuto, costringendo però a ritardare l'avvio del match. Tra la curiosità generale all'Arena Garibaldi con il pubblico che non è riuscito a capire il perché di quel ritardo, mentre entrambe le squadre, già schierate in campo con il Pisa pronto al calcio di inizio, che si sono viste costrette ad un surplus di riscaldamento, visto anche il freddo e la pioggia che di certo non hanno agevolato l'attesa.