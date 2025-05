video suggerito

Perché oggi si gioca solo Genoa-Atalanta mentre per il resto della Serie A vale la contemporaneità Solo una partita di tutta la 37a giornata si disputa oggi, sabato 17 maggio: si tratta di Genoa-Atalanta che si gioca questa sera alle 20:45 allo Stadio Marassi. Tutte le altre 9 partite in palinsesto si disputeranno in contemporanea domenica, per scelta della Lega Serie A che così ha voluto preservare la regolarità del campionato per la lotta Scudetto, per le Coppe Europee e la Salvezza.

A cura di Alessio Pediglieri

In questo weekend si gioca la penultima giornata di Campionato di Serie A con il 37° turno quasi completamente in contemporanea. Ci sono in palinsesto 9 partite che si giocano domenica 18 maggio sera alle 20:45 mentre solamente una, Genoa-Atalanta, si disputa oggi sabato 17 maggio alle 20:45 allo Stadio Marassi di Genova. Una scelta elaborata dalla Lega dopo gli esiti dell'ultima giornata di campionato che lasciano ancora in dubbio le sorti per quanto riguarda la corsa Scudetto, la qualificazione alle prossime coppe europee e la lotta per non retrocedere.

Di tutte queste sfide nelle sfide, molte delle quali riceveranno verdetto in questo weekend, Genoa e Atalanta praticamente sono le uniche squadre di Serie A e non essere per nulla coinvolte. Grazie ai risultati dell'ultimo turno: i nerazzurri di Gasperini, sono riusciti a vincere, di misura, sulla Roma a Bergamo, e con questo risultato si sono di fatto assicurati un posto in Europa dalla porta principale, la Champions League. Al momento gli orobici sono terzi a 71 punti in classifica con ben 7 lunghezze di vantaggio sulle immediate inseguitrici a due turni dalla fine: impossibile che possano venire raggiunti.

Uguale discorso per il Genoa allenato da Vieira che si è guadagnato la salvezza oramai da tempo, al di là dello straordinario esito della trasferta al Maradona contro il Napoli: i liguri sono a quota 40, lontanissimi dalla retrocessione che dista oramai 12 punti. Per il Grifone escluso anche qualsiasi sogno di gloria europea, archiviato da tempo, con la Zona Coppe che è a quota 63.

Dunque, da qui la scelta della Lega vedendo gli incastri che, al contrario, hanno obbligato a gestire la penultima giornata in modo anomalo rispetto a quanto accaduto nelle scorse stagioni. Sfruttando l'indicazione di inizio stagione in cui si sosteneva che in caso di esigenze a garanzie di regolarità del campionato ci si avvaleva della discrezionalità di far disputare le gare in contemporanea. Cosa fatta di fronte alla classifica cortissima e agli incroci del 38° turno.