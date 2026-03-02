Perché nessuno ha voluto Stefano Sensi in Serie A ed è finito a giocare a Cipro: come sta andando

Di Stefano Sensi si sono perse le tracce da mesi, ma solo per chi segue esclusivamente il calcio di casa nostra o comunque i principali campionati e le coppe europee. Il 30enne centrocampista marchigiano, due volte scudettato con l'Inter nel 2021 e nel 2024, sta infatti giocando nel massimo campionato cipriota con la maglia dell'Anorthosis, dove è pilastro della squadra e idolo dei tifosi. Per Sensi la scorsa estate si sono chiuse le porte della Serie A, nessuno lo ha voluto, e dunque per non restare disoccupato ha accettato l'offerta del club cipriota, in cui è titolarissimo e sta facendo molto bene.

Perché Stefano Sensi non gioca in Serie A, cosa è successo

Il motivo per cui un giocatore ancora giovane come Sensi, con una carriera importante e presenze anche in nazionale, non è riuscito a trovare un contratto nel calcio italiano è principalmente di tipo fisico, legato ai continui infortuni che dal 2019 in poi gli hanno impedito di avere continuità, ritmo e fiducia. Ha avuto problemi muscolari ricorrenti, e anche una frattura al perone, che hanno condizionato fortemente la sua carriera, anche nella percezione di media e tifosi di un giocatore "fragile".

Stefano Sensi col trofeo dello Scudetto 2021 vinto con l’Inter: con lui Barella e Brozovic

Dopo le esperienze a Sampdoria e Monza (ultima stagione con i brianzoli da sole 14 presenze, ancora per problemi muscolari), nell'estate del 2025 nessuna squadra italiana della massima serie (ma anche di Serie B ‘alta') ha puntato su di lui, pur potendolo mettere sotto contratto senza spendere un euro di cartellino. Nel giudizio ha pesato non certo la valutazione tecnica del calciatore, che non si discute, ma quella sull'affidabilità, che già aveva scottato altri in passato.

Sensi saluta i tifosi del Monza al Meazza dopo il match col Milan del 24 maggio scorso

Sensi rinato a Cipro: nessun problema fisico e un rendimento altissimo

A quel punto per Sensi c'erano offerte dall'Arabia Saudita, ma Stefano ha scelto Cipro per rilanciarsi in un contesto lontano dai riflettori, meno stressante sul piano fisico e che gli permettesse di tornare protagonista con un alto minutaggio. E la scelta gli ha dato ragione, visto che è subito diventato il leader dell'Anorthosis, con un rendimento e numeri importanti, ma soprattutto – il che suona beffardo – giocando tutte le partite dall'inizio della stagione, senza più alcun problema fisico.

Dal suo arrivo nella squadra cipriota, Sensi ha giocato 18 partite di campionato e 2 di coppa, realizzando 6 gol (l'ultimo su rigore sabato scorso nel 3-0 dell'Anorthosis al Paralimni) e 5 assist. La vetta della classifica è lontanissima (l'Anorthosis è nono con 28 punti, mentre la capolista Omonia ne ha 55), ma Stefano ha ritrovato a Cipro tutto quello che gli mancava: continuità e apprezzamento, sia dei tifosi che dei media che lo descrivono come un giocatore "di un'altra categoria" per il campionato cipriota.

Un matrimonio felice da entrambe le parti, visto a gennaio l'Anorthosis ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Sensi fino al 2027, a testimonianza della sua centralità nel progetto.