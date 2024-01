Perché Mourinho ce l’ha con Massimo Mauro: non ha mai dimenticato quel discorso fatto in TV Mourinho contro Massimo Mauro. L’allenatore della Roma ha lanciato un duro attacco all’ex calciatore di Juventus e Napoli, ora opinionista televisivo su Mediaset, dopo la vittoria in rimonta per 2-1 dei giallorossi contro la Cremonese in Coppa Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Mourinho e la Roma hanno conquistato il pass per il derby di Coppa Italia ai quarti contro la Lazio ma lo Special One ha spostato subito l'attenzione su altro. L'allenatore portoghese dopo il fischio finale della gara vinta in rimonta, non senza sofferenza, contro la Cremonese per 2-1 ha attaccato ai microfoni di Canale 5 Massimo Mauro, ex giocatore e attuale commentatore di Mediaset.

Il tecnico di Setùbal ha utilizzato parole molto forti: “Abbiamo fatto abbastanza per non soffrire tanto. Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà e per quello che diamo in campo. Per un ex giocatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto è una brutta cosa. Ci vuole rispetto per le nostre possibilità”.

Mauro non era presente in studio in occasione della gara di Coppa Italia e non ha potuto replicare ma è probabile che alla prima occasione utile non si farà ‘pregare' nel rispondere al tecnico lusitano.

Mourinho si è espresso così perché non ha apprezzato il commento fatto nel corso della trasmissione tv ‘Pressing' dopo Roma-Napoli dello scorso 23 dicembre, gara vinta per 2-0 dai giallorossi. In quel caso Massimo Mauro disse: "Risultato giusto, è stata una partita difficilissima per l'arbitro perché i giocatori hanno avuto un comportamento a dir poco discutibile. La differenza l'hanno fatta gli attaccanti: male Kvara e Osimhen, bene Lukaku e Belotti che mi è piaciuto. Almeno c'è stato un po' di agonismo. Il Napoli dell'anno scorso non avrebbe avuto alcuna difficoltà contro questa Roma. Se quella di provocare gli avversari è una strategia, secondo me è antisportivo. Infatti Mourinho se l'è presa con Kvara perché accentuava le cadute, ma prima dovrebbe dirlo ai suoi giocatori. Zalewski è rimasto a terra per un minuto e sembrava che dovesse andare in ospedale, con tutte le telecamere che ci sono oggi i giocatori dovrebbero smetterla perché fanno brutta figura. In questo caso capisco che l'arbitro, chiaramente condizionato e messo in difficoltà, possa sbagliare e perdere la testa. La seconda ammonizione di Osimhen non c'era, anzi non era proprio fallo, in Inghilterra si mettono a ridere".

Non è la prima volta, però, che Mourinho e Mauro sono protagonisti di discussioni in tv. Quando l'allenatore portoghese guidava l'Inter i due si sono ‘presi' in più di un'occasione: tra le tante, una arrivò dopo la vittoria dell'Inter per 5-0 in trasferta a Marassi contro il Genoa. Massimo Mauro, a quel tempo a Sky, si era espresso con toni non amichevoli nei confronti dei nerazzurri nelle settimane precedenti e in quell'occasione lo Special One gli disse: "Forse qualcuno ora è un po' triste che fa fatica a parlare bene di noi".

Presto sapremo se ci sarà l'ennesima puntata di questo scontro.