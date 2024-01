Mourinho arriva in TV dopo Roma-Cremonese e va a caccia di Massimo Mauro: ha un messaggio per lui Al termine di Roma-Cremonese di Coppa Italia José Mourinho si è presentato in diretta TV davanti alle telecamere Mediaset per cercare l’opinionista Massimo Mauro che però era assente: il portoghese ha comunque rivelato il messaggio che voleva recapitare all’ex calciatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La vittoria della Roma in rimonta contro la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia ha soddisfatto José Mourinho che, in totale emergenza difensiva, grazie ai suoi top player Lukaku e Dybala è riuscito comunque a strappare il pass per i quarti di finale e regalarsi il derby di Coppa con la Lazio. Arrivato ai microfoni di Canale 5 subito dopo la gara però il pensiero del tecnico portoghese non è rivolto al match appena vinto bensì ad un opinionista mediaset che però, questa volta, non era presente in studio: "C'è Massimo Mauro di là? No? Peccato!" ha infatti detto lo Special One prima di cominciare l'intervista.

Prima di chiudere il collegamento, rispondendo ad una domanda di Sandro Sabatini, José Mourinho ha poi svelato il messaggio che voleva recapitare all'assente Massimo Mauro: "Gli volevo dire che per un ex giocatore non rispettare gente che ha mangiato nel suo stesso piatto è una brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce rispetta chi mangia nel tuo stesso piatto. Anzi, mi sembra che ancora da lì ci mangi… Verrà da voi anche per soldi, oltre che per la sua bella faccia" ha infatti spiegato l'allenatore della Roma attaccando duramente il 61enne di origine calabrese.

Evidente dunque che si tratta di una risposta alle recenti dichiarazioni rilasciate da Massimo Mauro nel corso dell'ultima puntata della trasmissione Mediaset Pressing. In quel caso, in riferimento a Roma-Napoli, l'ex calciatore aveva apertamente accusato José Mourinho di essere antisportivo: "Il comportamento dei giocatori è stato discutibile, è stata una partita difficilissima per l'arbitro che lo giustifico. Ho visto una partita piena di falli e risse, antisportiva e penso che sia stata una strategia precisa della squadra di Mourinho. Questo è ancora più grave perché va contro lo spirito del calcio" era stato infatti il duro commento di Massimo Mauro che evidentemente non è per nulla andato giù al tecnico della Roma che ha atteso la fine di questo ottavo di Coppa Italia per togliersi l'enorme sassolino dalla scarpa e recapitare la sua dura risposta all'opinionista.