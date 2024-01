Perché Mancini ha abbandonato la panchina dell’Arabia durante i rigori: era in confusione totale Roberto Mancini ha provato a spiegare perché ha abbandonato la panchina dell’Arabia Saudita mentre si tiravano ancora i rigori con la Corea in Coppa d’Asia. Un gesto che ha suscitato feroci critiche e tanta rabbia e la cui giustificazione è apparsa quasi una resa totale di fronte ad una situazione oramai senza controllo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Roberto Mancini appare sempre più un uomo solo al comando, al comando di una Nazionale che non lo segue e una Nazione che non lo vuole. L'eliminazione in Coppa d'Asia dell'Arabia Saudita contro la Corea ha scatenato nuova indignazione popolare verso il ct mai del tutto accettato nel suo ruolo. E in una posizione difficile da difendere tanto più di fronte alle sue spiegazioni per il gesto che ha imbufalito i tifosi arabi.

Va bene perdere, ma non con un epilogo di questo genere: la sconfitta contro la Corea in Coppa d'Asia è stata vissuta come un'onta da parte del popolo arabo che si è sentito definitivamente tradito dal tecnico della nazionale, Roberto Mancini., Un'ondata di fastidio, se non di profondo disprezzo, per il gesto finale immortalato dalle telecamere poco prima che la Corea calciasse il rigore della qualificazione.

Mancini si vede abbracciato con altri componenti della panchina per seguire la lotteria dei rigori, soffrendo insieme ai propri giocatori e ai milioni di tifosi incollati alla TV. In palio, i quarti di finale di Coppa e molto altro, anche la credibilità di una Nazionale che cerca nei risultati il riscatto di fronte a feroci critiche. Poi, subito dopo il tiro sbagliato da Gharreb, il secondo per l'Arabia, si vede Mancini abbandonare il gruppo e dirigersi a testa bassa verso il tunnel mentre tutti sono ancora in attesa di sapere se la Corea si qualificherà o no.

Un gesto che è stato interpretato malissimo da parte dei tifosi arabi che lo hanno considerato una mancanza di rispetto nei confronti del proprio popolo tanto che subito sui social è imperversato il video incriminato davanti al quale anche lo stesso commissario tecnico ha dovuto rispondere. In conferenza stampa post partita, infatti, tra le tante domande anche il perché di quel gesto. La risposta? Una disarmante testimonianza di star vivendo un momento di totale confusione personale: "Mi scuso per essermi allontanato ai calci di rigore" ha cercato di spiegare Mancini, "ritenevo che la partita fosse finita… la Corea aveva altre due chance per vincere. E' stato un momento in cui ho perso il controllo. Chiedo scusa a voi, ai giocatori e ai tifosi"

Parole che rimbombano come tuoni nel silenzio, anche perché il peggio dovrà ancora venire. L'Arabia Saudita ha affrontato la Coppa d'Asia nel peggiore dei modi, tra diffidenze e delusioni, scelte e prestazioni mai convincenti. Da un lato l'amarezza di aver compiuto una scelta che non si è mai dimostrata vincente, dall'altro la delusione di aver cullato un sogno che era solo un'illusione. Ora, in Arabia tutti vogliono la testa di Mancini, che lui stesso sembra aver offerto su un piatto d'argento.