Mancini travolto dalle critiche per le convocazioni dell’Arabia Saudita: “Segue un altro campionato” Roberto Mancini ha comunicato l’elenco dei convocati dell’Arabia Saudita per la Coppa d’Asia che sta per iniziare: tante critiche di media e tifosi per le esclusioni eccellenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se in Europa ci si gode placidamente le vacanze a cavallo del nuovo anno, in altre parti del mondo il calcio vive giorni di eccitata vigilia per l'inizio di due competizioni continentali per nazionali: il 12 gennaio partirà in Qatar la Coppa d'Asia, mentre il giorno dopo sarà la volta della Coppa d'Africa in Costa d'Avorio. Al primo torneo prenderà parte anche l'Arabia Saudita allenata da Roberto Mancini, le cui ambizioni di fare bene sono espresse dalle quote dei bookmakers: dopo Giappone e Corea del Sud, i favori del pronostico vanno proprio ai sauditi assieme a Iran e Australia (invitata alla manifestazione dal 2007). Nelle scorse ore Mancini ha diramato le convocazioni ed è stato subissato di critiche, soprattutto per le esclusioni eccellenti, oltre che per le chiamate di giocatori che non sono titolari fissi nei loro club.

L'ex Ct dell'Italia era partito male nella sua avventura araba (tre sconfitte e un pareggio nelle prime quattro amichevoli giocate), ma poi quando si è trattato di fare sul serio ha esordito con due belle vittorie nelle qualificazioni mondiali (4-0 e 2-0 rispettivamente a Pakistan e Giordania). Due successi che gli hanno fatto guadagnare credito in vista della fase finale della Coppa d'Asia. L'Arabia Saudita è inserita nel Girone F ed entrerà nel torneo affrontando l'Oman il 16 gennaio. Scenderà poi in campo il 21 contro il Kirghizistan e il 25 contro la Thailandia: le prime due classificate e le quattro migliori terze dei sei gruppi si qualificheranno per gli ottavi di finale.

Prima dell'esordio, la nazionale saudita giocherà nei prossimi giorni tre amichevoli di preparazione contro Libano, Palestina e Hong Kong, ma intanto Mancini deve fronteggiare le critiche per la composizione dell'elenco dei 30 convocati per il training camp che precederà la Coppa. Una lista da cui dovranno essere poi tagliati quattro elementi, ma alla quale ormai non potrà essere aggiunto nessuno degli esclusi eccellenti, veterani della nazionale evidentemente ritenuti dal nuovo Ct non più utili alla causa se non ingombranti anche in spogliatoio, come ha suggerito qualcuno.

Leggi anche La triste fine di Benzema in Arabia Saudita: lo chiamano tutti con un soprannome umiliante

In particolare hanno fatto scalpore le esclusioni di Salman Al-Faraj e Sultan Al-Ghanam: nelle ore successive alle convocazioni, i social sauditi sono letteralmente esplosi e qualcuno è arrivato a scrivere che Mancini "sta seguendo un altro campionato". Niente di nuovo per il 59enne jesino, abituato da sempre a fare i conti col difficile mestiere di chi deve fare delle scelte e renderne conto ad un Paese intero. I tifosi sauditi sperano che vada a finire come a Wembley nel 2021…