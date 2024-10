video suggerito

Mancini pubblica un enigmatico post, un giornalista saudita replica con uno screen: “Glielo dedico” Roberto Mancini ha detto addio alla nazionale dell’Arabia Saudita con un enigmatico post su X, al quale ha risposto un seguitissimo giornalista locale, pubblicando a sua volta uno screen: “Glielo dedico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Volano stracci tra Roberto Mancini e l'opinione pubblica saudita – sia giornalisti che tifosi – dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra il 59enne tecnico jesino e la nazionale dell'Arabia: sono passati appena 14 mesi da quando l'ex Ct della nazionale azzurra aveva scelto a sorpresa di imbarcarsi in questa nuova avventura – peraltro in cambio di uno stipendio ricchissimo – ma i risultati deludenti e il venir meno della fiducia della Federazione, sotto il peso delle critiche crescenti, hanno portato all'esito che decreta il fallimento dell'operazione. Mancini dal canto suo non ci sta a ritenerlo tale e pubblica sul proprio profilo Instagram l'attuale classifica del girone di qualificazioni mondiali, un post cui un seguitissimo giornalista locale replica postando lo screen dell'account su X del tecnico, dal quale è stato bloccato: "Glielo dedico".

Roberto Mancini lascia la panchina dell'Arabia Saudita con un bilancio di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte in 18 partite

Il post di addio di Roberto Mancini all'Arabia Saudita: la classifica

Mancini ha atteso qualche ora dall'annuncio della risoluzione del contratto con la Federcalcio saudita e poi nella serata di giovedì ha postato a sua volta sul proprio profilo Instagram la comunicazione dell'addio, aggiungendovi una riga di ringraziamenti: "La Federazione calcistica dell'Arabia Saudita e Roberto Mancini hanno concordato reciprocamente che Mancini si dimetta da capo allenatore della Nazionale con effetto immediato. Roberto Mancini ha apprezzato l'opportunità che gli è stata data in Arabia Saudita. La Federazione lo ringrazia per tutti gli sforzi compiuti durante il suo periodo come allenatore capo della Nazionale. La Federazione gli augura il meglio per il futuro. Grazie al presidente, giocatori, dirigenti e tifosi".

A corredo del testo, lo jesino ha messo lo screen della classifica del Gruppo C delle qualificazioni mondiali asiatiche: una foto un po' enigmatica, con la quale forse Mancini ha voluto rimarcare che in fondo la situazione non era così disastrosa e tale da aver compromesso in modo irreversibile la qualificazioni ai Mondiali nordamericani del 2026. L'Arabia Saudita in effetti è seconda con 5 punti ottenuti nelle prime 4 partite, alla pari con Australia e Bahrain, dietro il Giappone, che è primo a quota 10. Nel giudizio tuttavia pesano i due deludenti pareggi casalinghi contro Indonesia e Bahrain, punti persi pesanti che mettono in salita la vicenda per chi sarà chiamato a sedersi in panchina al posto dello jesino.

La replica di un giornalista saudita, bloccato da Mancini su X: "Glielo dedico"

Il post di Mancini è stato commentato in maniera velenosa da un famoso giornalista saudita, che su X ha un seguito di un milione e mezzo di followers: "Mancini ha pubblicato la classifica della nostra squadra saudita dopo la sua cacciata, come se si vantasse del terzo posto. A lui vorrei dedicare questa foto", ha scritto, allegando lo screen del profilo X dell'allenatore marchigiano, dal quale si vede che è stato bloccato da Mancini.

No, non è finita benissimo in Arabia Saudita, tranne che sotto un punto di vista: quello dei soldi. Per concludere anticipatamente il contratto con scadenza 2027, Mancini ha si è messo in banca una buonuscita enorme, pari ad un'annualità di stipendio o poco meno, che in aggiunta ai 25 milioni netti del primo anno trascorso a Riad porta il suo introito per questi 14 mesi sauditi a una cinquantina di milioni. Diciamo che poteva andare peggio…