Fabregas è un fiume in piena, litiga con un giornalista nel post partita: "Sei per caso del Milan?" Nella conferenza stampa post Milan-Como, Cesc Fabregas è ritornato a parlare dell'episodio per lui determinante la sconfitta di San Siro: il VAR che ha annullato la rete di Da Cunha. E di fronte alle domande sull'argomento è nato un fuoriprogramma con uno dei giornalisti presenti.

A cura di Alessio Pediglieri

Milan-Como ha lasciato il segno nell'umore di Cesc Fabregas che non ha digerito la sconfitta di San Siro, arrivata da una rimonta del Milan nata da una decisione che il tecnico dei lariani ha contestato nel post gara: il fuorigioco sul raddoppio di Da Cunha. Che è stato al centro dei pensieri e delle domande in diretta TV e poi in conferenza davanti ai giornalisti. Tra cui c'è stato un fuoriprogramma con uno in particolare, Manuele Baiocchini inviato Sky che ha fatto perdere la calma al tecnico del Como: "Era fuorigioco? Sì? Sei per caso del Milan?".

La polemica corre feroce nel post Milan-Como con Fabregas protagonista nell'accusare il VAR e il protocollo del fuorigioco semiautomatico, reo di aver fermato una rete regolare, la seconda dei lariani a inizio ripresa che poteva determinare una successo clamoroso a San Siro. Un'occasione persa nel peggiore dei modi per il tecnico spagnolo che ha puntato l'indice su una decisione per lui inaccettabile: "Hanno fermato il frame quando hanno voluto". Un pensiero subito messo a tacere da Luca Marelli di DAZN che ha spiegato perché Fabregas sbagli nella valutazione del caso specifico.

La lite di Fabregas in conferenza con il giornalista Sky: "Sei del Milan?"

Ma per Fabregas l'amarezza di aver accarezzato il successo e poi essersi ritrovato senza nulla in tasca è stata enorme, eccessiva evidentemente per tornare spesso e volentieri sul tema del VAR: "Non è assolutamente fuorigioco" ha ribadito in conferenza stampa di fronte ai giornalisti dopo aver espresso il medesimo concetto in diretta TV qualche istante prima. "Fermano la palla quando vogliono loro…. C'è il fuorigioco semiautomatico? Si è visto altre volte che ha sbagliato questo fuorigioco e oggi è una di quella". Una risposta all'ennesima domanda sull'episodio che poi ha fatto esplodere il tecnico verso chi l'aveva formulata: "Tu… tu pensi che sia fuorigioco?" si è rivolto direttamente al corrispondente di Sky, Manuele Baiocchini. "Sei forse del Milan? Un episodio che richiama la sfortuna in questa stagione…Io mi ricordo perfettamente di Genoa, mi ricordo di Venezia, mi ricordo dei rigori all'ultimo secondo. Mi ricordo tante cose…"

Fabregas chiede scusa del suo comportamento: "Avevo 5 figli in tribuna, l'educazione prima di tutto"

Una sfuriata che poi rientra nei ranghi quando si toccano altri argomenti, come nell'episodio che ha portato l'espulsione al 90′: "Voglio chiedere scusa per il gesto che ho fatto all'arbitro: c'erano i miei 5 figli presenti in tribuna e ho sbagliato" ha ammesso Fabregas, ritrovando il fairplay e la sportività che lo ha da sempre contraddistinto: "L'educazione dev'essere la prima cosa, sempre. Chiedo scusa"