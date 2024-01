Mancini fuori dalla Coppa d’Asia con l’Arabia Saudita: tifosi furiosi per il gesto a fine partita L’Arania Saudita è stata eliminata dalla Coppia d’Asia dalla Corea di Jurgen Klinsmann. Il clima attorno a Roberto Mancini è diventato subito rovente, con i tifosi che non hanno perdonato al tecnico il gesto di aver lasciato la panchina ancor prima che finissero i calci di rigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

L'Arabia Saudita lascia mestamente la Coppa d'Asia perdendo ai calci di rigore contro la Corea del Sud gli ottavi di finale. Roberto Mancini, già nell'occhio del ciclone dal momento in cui aveva fatto le convocazioni per il torneo, è ritornato a essere oggetto della rabbia di un popolo che imputa principalmente a lui l'eliminazione. E le immagini che lo vedono abbandonare il campo ancor prima che venga calciato il tiro decisivo dagli 11 metri diventano l'emblema della disfatta.

Finisce nel peggiore dei modi l'avventura in Coppa d'Asia per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale saudita che si inchina alla Corea guidata da Jurgen Klinsmann che continua la sua marcia verso i quarti. Il tecnico italiano non ha saputo risolvere una partita che era riuscito anche a portare a favore della sua squadra, quando al 46′ era stato Radif a segnare la rete del momentaneo 1-0. Poi, il blackout prima sul pareggio di Cho Gue-Sung al 99′, poi il crollo ai calci di rigore

