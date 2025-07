Perché l’Italia femminile gioca con una maglia verde che la Nazionale maschile non può indossare

La Nazionale Italiana femminile giocherà in maglia verde contro l’Inghilterra la semifinale degli Europei. Una divisa usata esclusivamente dalla squadra di Soncin e non dalla selezione maschile.

L'Italia femminile è pronta a sorprendere ancora. Tra poche ore la Nazionale allenata da Soncin scenderà in campo contro l'Inghilterra per la semifinale degli Europei in Svizzera. A Ginevra l'Italia proverà a centrare l'obiettivo finale, ma non sarà semplice. Nel frattempo però così come accaduto già nella sfida dei quarti contro la Norvegia, le ragazze allenate da Soncin scenderanno in campo non con le divise di colore azzurro tipiche della nostra selezione, ma con la maglia verde.

Un colore insolito ma che nasconde un significato importante e che rappresenta un po' la cultura e la tradizione del nostro paese. Anche contro l'Inghilterra infatti l'Italia giocherà in maglia verde, un colore usato per la prima volta proprio in occasione di questi Europei. Per la prima volta lo sponsor tecnico Adidas e FIGC hanno presentato un kit disegnato esclusivamente per la Nazionale dell'Italia femminile, facendosi ispirare dal patrimonio artistico e culturale italiano. Ma qual è il significato della maglia verde e perché soltanto la Nazionale femminile può usarla?

La divisa verde dell’Italia indossata l’ultima volta contro la Spagna nei quarti.

La Federazione ha pensato dunque di creare una divisa esclusiva solo per la Nazionale femminile. Al momento infatti il kit verde non è compreso tra le divise dell'Italia maschile allenata dal CT Gattuso. Ma allora come è avvenuta questa idea? Il concept si ispira ai movimenti del Realismo e del Naturalismo rinascimentali, periodo in cui gli artisti si dedicarono alla rappresentazione realistica del mondo naturale.

Da questa base ha avuto inizio l'idea di pensare a un kit per la Nazionale femminile italiana inteso come un qualcosa di esclusivo. Sulle maglie, già ammirate dai tifosi durante le prime uscite dell'Italia in questi Europei, si possono notare diverse tonalità di verde menta. Un mix di colori che creano l'effetto di rami di vite che si intrecciano sul fronte e sul retro della maglia, completata dalla scritta "Italia" sul collo.

La divisa verde dell'Italia che prende ispirazione dalla cultura italiana

Il logo Adidas, le Three Stripes e la rifinitura sul girocollo aggiungono un tocco di rosso vivace, che rimanda chiaramente ai colori della bandiera nazionale, segno di come non si voglia minimamente accantonare la trazione, ma al contrario, valorizzarla ulteriormente aggiungendo dei dettagli che possano esaltarla ulteriormente.

Il tutto è completato dallo stemma della Nazionale italiana femminile sul petto. Adidas di fatto aveva presentato tutti insieme anche i nuovi kit da trasferta delle selezioni femminili di Belgio, Germania, Spagna, Svezia e Galles. Ognuno prende ispirazione dai tratti artistici che definiscono l'identità culturale dei rispettivi Paesi.